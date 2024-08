Unicef ha distribuito 60mila dosi di vaccino ai bimbi ucraini

L’Unicef ha distribuito 60.000 dosi del vaccino combinato Penta-Hib in Ucraina. Questo vaccino, che protegge i bambini da cinque malattie gravi – difterite, tetano, pertosse, epatite B e Haemophilus influenzae di tipo b – richiede solo una iniezione e riduce lo stress per i genitori e i minori. Munir Mammadzade, rappresentante dell’Unicef in Ucraina, ha sottolineato in un comunicato il vantaggio della somministrazione unica del vaccino.

Ucraina: Unicef, 60mila dosi di vaccino per proteggere i bambini contro 5 malattie

L’Unicef, con il supporto del Governo del Giappone, ha distribuito 60mila dosi di vaccino combinato Penta-Hib che protegge i bambini nel loro prima anno di vita da 5 malattie gravi – difterite, tetano, pertosse, Epatite B e Haemophilus influenzae di tipo b – utilizzando un componente di pertosse a cellule intere. “Il vantaggio di questo vaccino è che protegge i bambini contro 5 malattie contemporaneamente”, ha dichiarato Munir Mammadzade, rappresentante dell’Unicef in Ucraina. “È necessaria una sola iniezione e una sola visita a una struttura sanitaria, il che significa anche meno stress sia per il bambino che per i genitori. Il vaccino combinato Penta-Hib viene somministrato ai bambini a due, quattro, sei e 18 mesi di età”.

L’aumento delle malattie da inizio invasione russa

Dall’inizio del 2024, informa Unicef, l’Ucraina ha registrato un caso di difterite e 8 casi di tetano, oltre ai 5.602 casi di pertosse registrati in 7 mesi del 2024, 27 volte di più dello stesso periodo dello scorso anno. Dal 2022, al primo trimestre del 2024, ci sono stati 4 casi di difterite, rispetto a zero casi nel 2020-2021. Nel 2023, l’83,4% dei bambini Ucraini con meno di un anno di età hanno ricevuto le 3 dosi raccomandate di vaccino per difterite, tetano e pertosse e il 79,2% sono stati vaccinati per l’Epatite B.

Fonte: AgenSIR