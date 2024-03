Unicef: “Danneggiate 3 scuole dai bombardamenti nel Donetsk”

Tre scuole del Donetsk, in Ucraina, sono state danneggiate a seguito degli attacchi russi. Lo denuncia Unicef Ucraina. “La guerra – scrive l’organizzazione delle Nazioni Unite per l’infanzia – sta privando i bambini del diritto ad apprendere in un ambiente sicuro. Le scuole devono essere sempre protette”.

Education disrupted: three schools were damaged in attacks in the Donetsk region according to reports.

The war is robbing children of their right to learn in a safe environment. Learning disruptions place children's futures at risk. Schools must always be protected. pic.twitter.com/TuewZhO6uy

— UNICEF Ukraine (@UNICEF_UA) February 29, 2024