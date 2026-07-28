Uganda: siccità e crisi alimentare mettono in ginocchio la regione della Karamoja

Nel nord-est dell’Uganda, la regione della Karamoja affronta una grave emergenza alimentare e nutrizionale, aggravata dalla siccità prolungata e dalle temperature record. La crisi colpisce famiglie già vulnerabili proprio nel momento più delicato per l’agricoltura e la pastorizia, mentre il prosciugamento delle fonti idriche mette a rischio anche scuole e strutture sanitarie. Di fronte a una situazione che ha già provocato vittime, il Governo ha avviato un piano di distribuzione alimentare. Per raggiungere le comunità più remote, Africa Mission Cooperation and Development (AMCD ETS) ha predisposto un intervento mirato, concentrato su acqua, cibo e sostegno alle famiglie.

La situazione

La regione della Karamoja (nord-est dell’Uganda) è messa a dura prova. Una grave crisi alimentare e nutrizionale, esacerbata da temperature record e siccità prolungata, ha colpito il territorio nel momento più critico: la stagione della semina e del pascolo. Il mancato sviluppo dei raccolti di sorgo, mais e legumi sta azzerando le scorte di cibo, mentre il prosciugamento delle fonti idriche mette a rischio famiglie, scuole e strutture sanitarie. Le conseguenze sono drammatiche: sono già almeno 19 le vittime accertate per cause legate alla fame. Di fronte all’emergenza, il Governo ugandese ha avviato la distribuzione di 9,4 milioni di kg di alimenti. Tuttavia, per evitare che le comunità più remote restino escluse, Africa Mission Cooperation and Development (AMCD ETS) ha attivato un piano d’intervento mirato.

Gli interventi pianificati

In coordinamento con autorità locali, Diocesi e leader comunitari, AMCD ETS interverrà nei prossimi 12 mesi per garantire assistenza a chi rischia di non essere raggiunto dai programmi governativi, dando priorità a bambini, donne in gravidanza, anziani e persone con disabilità. L’intervento – spiegano – si articola su tre azioni immediate: acqua potabile e sicura. Ripristino rapido di pozzi e pompe guaste con tecnici locali per ripristinare l’accesso all’acqua per uso domestico e per gli animali, assistenza alimentare diretta. Distribuzione di viveri di emergenza ai nuclei familiari più vulnerabili, sostegno ai mezzi di sussistenza. Aiutare le famiglie a migliorare la gestione delle risorse disponibili attraverso la diffusione di pratiche semplici e immediate per ridurre perdite e rischi sanitari. “Uniamo l’emergenza allo sviluppo; ci impegniamo per salvare vite oggi continuando a proporre percorsi di sviluppo perché le famiglie possano costruire il proprio futuro” spiega il dott. Carlo Antonello, presidente AMCD ETS, organizzazione fondata nel 1972 da don Vittorione Pastori, attiva da oltre 50 anni in Uganda con progetti operativi focalizzati sull’accesso all’acqua, lo sviluppo comunitario e l’assistenza umanitaria.

Le possibili modalità di supporto

L’Appello: come sostenere l’intervento – AMCD ETS si rivolge a istituzioni, fondazioni, imprese e privati cittadini per sostenere questa risposta umanitaria urgente e trasparente.

Online / Info: Scrivere a africamission@coosviluppo.org

Telefono / WhatsApp: +39 320 671 1188

Donazioni: www.africamission.org

Fonte Comunicato stampa Africa Mission