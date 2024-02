Ucraina: bombe russe su Selydove, morto anche un bimbo

La guerra in Ucraina giunge al giorno 721. Tre persone, tra cui un bambino, sono state uccise in un bombardamento delle forze russe su Selydove, nella regione ucraina di Donetsk. I feriti sono 12, tra cui 4 minori. Intanto, è guerra nella Camera americana sugli aiuti a Kiev con i repubblicani contrari a ulteriori stanziamenti.

Ucraina: bombe russe nel Donetsk, 3 morti incluso un bambino

Tre persone, tra cui un bambino, sono state uccise e 12 sono rimaste ferite nella notte in un bombardamento delle forze russe su Selydove, nella regione di Donetsk, nell’Ucraina orientale: lo ha reso noto il consiglio comunale della città su Facebook, come riporta Ukrinform. Tra i feriti, ha precisato la fonte, ci sono anche quattro bambini. Nell’attacco sono stati danneggiati nove condominii e alcuni edifici dell’ospedale centrale della città.

Speaker Camera Usa: “Repubblicani non voteranno legge su aiuti Kiev”

I Repubblicani “sono stati chiari fin dall’inizio che qualsiasi cosiddetta legge sulla sicurezza nazionale deve riconoscere che la sicurezza nazionale inizia al nostro confine. La Camera ha lavorato dieci mesi per contribuire ad attuare un cambiamento di politica approvando il Secure Our Border Act, e da allora, anche oggi, il Senato ha fallito”. Così in una dichiarazione postata su X lo Speaker della Camera Usa, Mike Johnson. “Il disegno di legge del Senato sugli aiuti esteri tace sulla questione più urgente che il nostro Paese deve affrontare”, sostiene Johnson. “Il mandato era quello di assicurare il confine americano prima di inviare ulteriori aiuti in tutto il mondo”.

Fonte: Ansa