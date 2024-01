Uccisi a Gaza 142 dipendenti Unrwa

La guerra in Medio Oriente giunge al giorno 88. L’agenzia Onu per i rifugiati palestinesi (Unrwa) ha reso noto che dall’inizio delle ostilità a Gaza sono stati uccisi 142 suoi dipendenti.

Secondo gli 007 statunitensi, Hamas ha usato l’ospedale Al-Shifa di Gaza come centro di comando per gli attacchi contro Israele. Intanto, in un raid sferrato contro una roccaforte di Hezbollah a Beirut, in Libano, l’esercito israeliano afferma di aver ucciso il numero due di Hamas, Saleh Al Arouri.

L’agenzia Onu per i rifugiati palestinesi (Unrwa) ha reso noto che dall’inizio delle ostilità a Gaza sono stati uccisi 142 suoi dipendenti (all’1/1). L’agenzia stima inoltre che gli sfollati interni nella Striscia sono 1,9 milioni, ovvero oltre l’85% della popolazione. Al 30/12/23, quasi 1,4 milioni di sfollati interni erano rifugiati in 155 strutture dell’Unrwa in tutti e 5 i governatorati della Striscia di Gaza, di cui 160.000 nel nord e a Gaza City. Circa 400.000 persone si trovano nelle vicinanze di queste strutture e ricevono assistenza dall’agenzia. In totale, 1,79 milioni di sfollati interni ricevono assistenza dall’Unrwa.

Reflecting on the year behind us, it's not a 'Happy New Year,' but we want to express our heartfelt gratitude to each of you for your unwavering support in 2023.

Thank you for standing with Palestine refugees. pic.twitter.com/BvrxjaKqqV

— UNRWA USA (@unrwausa) December 31, 2023