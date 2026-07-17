Tutela ambientale e qualità delle acque: i laghi di Fiastra e Cingoli esempio virtuoso

La qualità delle acque rappresenta un indicatore fondamentale per la tutela dell’ambiente, la salute dei cittadini e la valorizzazione dei territori. I laghi italiani, spesso al centro delle sfide legate all’inquinamento e ai cambiamenti climatici, richiedono controlli costanti per garantire sicurezza e sostenibilità. In questo quadro arrivano risultati positivi dalle Marche: il monitoraggio 2026 di Goletta dei Laghi di Legambiente certifica il buono stato delle acque dei laghi di Fiastra e Cingoli, in provincia di Macerata. Entrambi i punti analizzati sono risultati conformi ai limiti previsti dalla normativa, confermando un trend positivo negli ultimi anni.

Il monitoraggio

Acque promosse per i laghi marchigiani di Fiastra e Cingoli, nel Maceratese. Il monitoraggio 2026 di Goletta dei Laghi di Legambiente restituisce un quadro complessivamente positivo per i due bacini della provincia di Macerata: entrambi i punti di campionamento, uno per ciascun lago, sono risultati entro i limiti di legge. Al lago di Fiastra, il campionamento effettuato presso la foce del canale della spiaggia Verdefiastra, in località San Lorenzo al Lago (Fiastra – MC), conferma anche quest’anno il dato positivo registrato nei monitoraggi Legambiente del triennio precedente. Nella norma anche il punto prelevato presso Arcobaleno Beach, nel comune di Apiro, sul lago di Cingoli.

I dati emersi

I dati sono stati presentati questa mattina presso Il Chiosco al Lago, nel comune di Fiastra, nel corso di una conferenza stampa. “I risultati del monitoraggio – sottolinea Emilio Bianco, portavoce Goletta dei Laghi – confermano il buono stato delle acque dei laghi di Fiastra e Cingoli, un patrimonio ambientale che va tutelato e preservato nel tempo”. I parametri indagati sono microbiologici enterococchi intestinali ed escherichia coli; si classificano come inquinati i campioni che superano i limiti di legge e come fortemente inquinati quelli che li superano di oltre il doppio, secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale sulle acque di balneazione. “Mantenere elevata la qualità delle acque – aggiunge Marzia Mattioli, direttrice Legambiente Marche – significa garantire la piena fruibilità dei laghi, tutelare la salute pubblica e rafforzare l’attrattività di queste destinazioni”.

Fonte Ansa