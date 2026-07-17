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Tutela ambientale e qualità delle acque: i laghi di Fiastra e Cingoli esempio virtuoso

Il monitoraggio 2026 di Goletta dei Laghi di Legambiente conferma il buono stato dei due bacini del Maceratese

Di redazione
Lago di Fiastra Foto Foto di vale vitali da Pixabay

La qualità delle acque rappresenta un indicatore fondamentale per la tutela dell’ambiente, la salute dei cittadini e la valorizzazione dei territori. I laghi italiani, spesso al centro delle sfide legate all’inquinamento e ai cambiamenti climatici, richiedono controlli costanti per garantire sicurezza e sostenibilità. In questo quadro arrivano risultati positivi dalle Marche: il monitoraggio 2026 di Goletta dei Laghi di Legambiente certifica il buono stato delle acque dei laghi di Fiastra e Cingoli, in provincia di Macerata. Entrambi i punti analizzati sono risultati conformi ai limiti previsti dalla normativa, confermando un trend positivo negli ultimi anni.

Il monitoraggio

Acque promosse per i laghi marchigiani di Fiastra e Cingoli, nel Maceratese. Il monitoraggio 2026 di Goletta dei Laghi di Legambiente restituisce un quadro complessivamente positivo per i due bacini della provincia di Macerata: entrambi i punti di campionamento, uno per ciascun lago, sono risultati entro i limiti di legge. Al lago di Fiastra, il campionamento effettuato presso la foce del canale della spiaggia Verdefiastra, in località San Lorenzo al Lago (Fiastra – MC), conferma anche quest’anno il dato positivo registrato nei monitoraggi Legambiente del triennio precedente. Nella norma anche il punto prelevato presso Arcobaleno Beach, nel comune di Apiro, sul lago di Cingoli.

I dati emersi

I dati sono stati presentati questa mattina presso Il Chiosco al Lago, nel comune di Fiastra, nel corso di una conferenza stampa. “I risultati del monitoraggio – sottolinea Emilio Bianco, portavoce Goletta dei Laghi – confermano il buono stato delle acque dei laghi di Fiastra e Cingoli, un patrimonio ambientale che va tutelato e preservato nel tempo”. I parametri indagati sono microbiologici enterococchi intestinali ed escherichia coli; si classificano come inquinati i campioni che superano i limiti di legge e come fortemente inquinati quelli che li superano di oltre il doppio, secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale sulle acque di balneazione. “Mantenere elevata la qualità delle acque – aggiunge Marzia Mattioli, direttrice Legambiente Marche – significa garantire la piena fruibilità dei laghi, tutelare la salute pubblica e rafforzare l’attrattività di queste destinazioni”.

Fonte Ansa

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