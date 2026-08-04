Turismo rurale: per gli agriturismi italiani è un’estate da record

L’estate consacra il grande successo degli agriturismi italiani, protagonisti di una stagione all’insegna dell’ottimismo. Secondo le rilevazioni diffuse da Agriturist, associazione afferente a Confagricoltura, la forte attrattività del turismo rurale proseguirà tra agosto e settembre, trainata in particolare dagli stranieri, che superano il 65% degli ospiti. A premiare la formula agrituristica è una domanda orientata alla qualità, al contatto con la natura e ad esperienze autentiche che uniscono eccellenze enogastronomiche, tradizioni locali, cultura, relax e attività all’aria aperta.

Il dato

Un luglio che ha confermato la forte attrattività delle vacanze in campagna, un agosto che si annuncia tra i migliori degli ultimi anni e un settembre che registra già segnali incoraggianti nelle prenotazioni. È un’estate all’insegna dell’ottimismo per gli agriturismi italiani, sostenuti da una domanda che continua a premiare la qualità dell’accoglienza rurale, la varietà delle esperienze offerte e la valorizzazione delle eccellenze locali. Lo fa sapere Agriturist, l’associazione di Confagricoltura, confermando il turismo esperienziale tra le formule più apprezzate da italiani e stranieri in cerca di relax, contatto con la natura e buona cucina. Veneto, Friuli, Liguria, Toscana e Umbria sono le destinazioni agrituristiche con le migliori prospettive, seguite da Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Abruzzo, Lazio, Marche, Campania, Sicilia e Sardegna, con oltre il 65% di ospiti stranieri.

Le dichiarazioni

“Le prenotazioni registrate finora ci restituiscono un quadro positivo – dichiara Augusto Congionti, presidente di Agriturist – segno di un’accoglienza di qualità, con servizi sempre più in linea con le aspettative di chi cerca benessere, sostenibilità e ama scoprire le tradizioni locali; non a caso, l’80% degli ospiti indica proprio questi elementi tra le principali motivazioni di scelta”. La domanda è orientata verso soggiorni che integrano ospitalità, eventi culturali o musicali nei borghi limitrofi (27%), visite in cantina e nei caseifici con degustazioni guidate (25%), escursioni (18%), attività per bambini, sport come trekking, cicloturismo e ippoturismo. Agriturist, fa sapere infine, segue con attenzione i provvedimenti in materia di sicurezza delle piscine, ribadendone la centralità, ma chiede che “l’applicazione sia accompagnata da tempi di adeguamento compatibili con l’operatività delle imprese, soprattutto in una fase delicata come questa, in cui gli agriturismi sono impegnati a pieno regime nell’accoglienza estiva”.

Fonte Ansa