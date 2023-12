Tunnel allagato nel Sud dell’Inghilterra: cancellati tutti i treni

Tutti e 41 treni Eurostar da e per Londra sono stati cancellati , con gravi disagi per i viaggiatori, a causa di un problema di infrastruttura sulla linea ad alta velocità vicino a Londra. Nello specifico, per l’allagamento di un tunnel nel sud dell’Inghilterra. “L’allagamento dei tunnel tra St Pancras International e Ebbsfleet non è migliorato e i servizi ferroviari non sono in grado di operare., ha annunciato Eurostar.

Annullati 41 treni Eurostar

Tutti e 41 treni Eurostar da e per Londra sono stati cancellati per la giornata di oggi. Lo ha annunciato la compagnia ferroviaria sul suo sito web. “L’allagamento dei tunnel tra St Pancras International e Ebbsfleet non è migliorato e i servizi ferroviari non sono in grado di operare. Eurostar ha quindi dovuto prendere la spiacevole decisione di cancellare tutti i nostri treni sulla nostra rotta da e per Londra per il resto della giornata”, scrive Eurostar. Eurostar, che gestisce i servizi da Londra a Parigi, Bruxelles e Amsterdam, ha annunciato che i clienti interessati hanno diritto a un rimborso completo o a un cambio.

L’annuncio di Eurostar

“A causa di un problema di infrastruttura sulla linea ad alta velocità vicino a Londra, siamo costretti a cancellare alcuni treni da e per Londra”, ha dichiarato Eurostar sul suo sito web. Queste cancellazioni, che si verificano in uno dei fine settimana più affollati dell’anno, lasceranno a piedi migliaia di passeggeri. Secondo l’agenzia di stampa britannica Pa, i treni sono stati cancellati a causa dell’allagamento di un tunnel nel sud dell’Inghilterra. I treni sono stati cancellati “fino alla fine della giornata” perché si prevedono forti piogge. Il 21 dicembre, in piena stagione festiva, i passeggeri di Eurostar hanno già dovuto affrontare numerose cancellazioni di treni a causa di uno sciopero a sorpresa che ha paralizzato il tunnel della Manica.

Fonte: Ansa