Tunisia: export dell’olio d’oliva in crescita

La Tunisia rafforza il proprio ruolo nel mercato internazionale dell’olio d’oliva, registrando una forte crescita delle esportazioni nella campagna 2025-2026. Tra novembre e aprile le vendite all’estero sono aumentate di quasi il 64%, accompagnate da un significativo incremento degli introiti. L’Unione Europea si conferma il principale sbocco commerciale, con Spagna e Italia in testa tra i Paesi importatori. Cresce anche il comparto biologico, mentre resta prevalente l’esportazione di olio sfuso rispetto a quello confezionato.

Il dato

Forte accelerazione per le esportazioni tunisine di olio d’oliva nella campagna 2025-2026: tra novembre 2025 e aprile 2026 il Paese nordafricano ha esportato 295.400 tonnellate di prodotto, contro le 180.200 tonnellate dello stesso periodo della campagna precedente, con un aumento del 63,9%. È quanto emerge dai dati dell’Osservatorio nazionale dell’agricoltura tunisino (Onagri) dai quali si evince che la crescita dei volumi si è tradotta anche in un consistente aumento degli introiti. Nei primi sei mesi della campagna le entrate da esportazione hanno raggiunto 3.643,8 milioni di dinari tunisini, pari a circa 1.104,2 milioni di euro, contro 2.442,4 mln di dinari, circa 740,1 mln di euro, nello stesso periodo dell’anno precedente, con un incremento in valore è del 49,2%.

La filiera

La filiera tunisina continua, tuttavia, a esportare prevalentemente prodotto sfuso: l’olio confezionato rappresenta soltanto il 12,5% dei volumi venduti all’estero, pur in lieve aumento rispetto all’11,9% della precedente campagna. La quota dell’olio commercializzato in vrac resta quindi pari all’87,5%. L’extravergine costituisce l’83,5% dell’olio d’oliva tunisino esportato. A fronte del balzo delle quantità vendute, i prezzi medi risultano dunqie in calo. Nell’aprile 2026 il prezzo medio all’esportazione si è attestato a 12,67 dinari al Kg, circa 3,84 euro, contro 13,77 dinari, circa 4,17 euro, nell’aprile dell’anno precedente, con una diminuzione dell’8%. A seconda delle categorie, i prezzi sono oscillati tra 8,81 e 16,55 dinari al Kg, equivalenti a circa 2,67 e 5,02 euro. L’Ue si conferma il principale sbocco commerciale dell’olio tunisino, con il 56,5% dei volumi esportati. Seguono l’America del Nord, con il 23,2%, l’Asia, con il 12,1%, e l’Africa, con il 4,5%. Per singolo Paese, la Spagna resta il primo acquirente, con il 32,3% delle quantità esportate, seguita dall’Italia, con il 19,6%, e dagli Stati Uniti, con il 19%. In crescita anche l’olio d’oliva biologico: nei primi sei mesi della campagna la Tunisia ne ha esportato 37.900 tonnellate per un valore di 497,7 milioni di dinari, circa 150,8 milioni di euro.

Il biologico

La quota di olio biologico confezionato non supera tuttavia il 5,7% dei volumi. Il prezzo medio del bio si è attestato a 13,12 dinari al Kg, circa 3,98 euro, con 12,94 dinari, circa 3,92 euro, per il prodotto sfuso e 16,15 dinari, circa 4,89 euro, per quello confezionato. L’Italia è il primo mercato dell’olio d’oliva biologico tunisino, con il 38% delle esportazioni, davanti agli Stati Uniti, al 25%, alla Spagna, al 24%, e alla Francia, all’8%. Un dato che conferma la centralità del mercato italiano per la componente a maggiore vocazione qualitativa della filiera tunisina, mentre sul totale delle esportazioni resta dominante la vendita in grandi quantità verso i mercati europei, in particolare spagnolo e italiano.

Fonte Ansa