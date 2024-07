Trump: l’Iran respinge le accuse su un coinvolgimento nell’attentato

Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Nasser Kanani, ha affermato che l'Iran non ha avuto alcun ruolo nell'attentato a Trump durante un comizio in Pennsylvania

L’Iran ha negato le accuse di un suo presunto coinvolgimento in un complotto per assassinare l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, definendo tali accuse come politicamente motivate. La missione iraniana all’ONU ha respinto le notizie diffuse dalla CNN, secondo cui il Secret Service Usa avrebbe intensificato la sicurezza attorno a Trump a causa di un presunto complotto iraniano.

Cnn: complotto dell’Iran per assassinare Trump

Il Secret Service Usa ha intensificato le misure di sicurezza attorno a Donald Trump dopo aver ricevuto informazioni su un complotto iraniano per assassinarlo. Lo riferisce la Cnn. Il piano non ha nulla a che vedere con l’attentato di Butler, secondo le fonti.

Iran respinge le accuse su coinvolgimento attentato Trump

L’Iran ha respinto le accuse “maligne” di un suo presunto coinvolgimento nell’attentato all’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Lo ha reso noto la missione di Teheran all’Onu. Ieri la Cnn riferiva che il Secret Service Usa ha intensificato le misure di sicurezza attorno a Trump dopo aver ricevuto informazioni su un complotto iraniano per assassinarlo. “Ci sono obiettivi politici maligni dietro tali affermazioni”, ha detto oggi il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Nasser Kanani, come riporta l’Irna. L’Iran non ha avuto alcun ruolo nel recente attentato a Trump durante un comizio in Pennsylvania, ha aggiunto Kanani, sottolineando che “l’Iran è determinato a condurre un’azione giudiziaria contro l’ex presidente, per il suo ruolo nell’assassinio dell’ex comandante della Forza Qods iraniana Ghassem Soleimani a Baghdad nel gennaio 2020, ma non è mai stato e non sarà mai coinvolto in alcun attacco armato contro di lui”.

Fonte: Ansa