Guasto a Roma Termini: fermi tutti i treni che passano per la Capitale

E’ caos dopo la sospensione della circolazione ferroviaria a Roma Termini e Roma Tiburtina per un guasto alla linea. Pesanti ricadute anche nelle altre stazioni collegate dall’altà velocità. E’ in corso l’intervento dei tecnici. Diversi treni sono stati sospesi mentre i treni Alta velocità, Intercity e Regionali hanno registrato anche forti ritardi.

Treni cancellati e ritardi per stop agli impianti di Roma

La circolazione ferroviaria è sospesa nel nodo di Roma per una disconnessione degli impianti di Roma Termini e Roma Tiburtina. Lo spiega in una nota Rfi, avvertendo che i treni registrano ritardi e cancellazioni. È in corso l’intervento dei tecnici di Rfi. Sono al momento 24, secondo quanto riporta il sito di Trenitalia , i treni cancellati a causa della disconnessione degli impianti di Roma Termini e Tiburtina.Quindici sono regionali , 9 i treni ad alta velocità e gli Intercity. Lo stesso sito indica in 15 i treni Alta Velocità Intercity direttamente coinvolti. Essendo Termini e Tiburtina dei nodi centrali sono interessate anche le altre stazioni e la rete dell’alta velocità di Roma e dunque al momento sono fermi tutti i treni che passano per la capitale. Ai banchi delle informazioni centinaia di persone in fila. A Termini sono spenti i monitor informativi. Dei treni Alta velocità e Intercity cancellati, 4 partivano da Roma ed erano diretti a Napoli, Milano e Torino. Soppressi anche tre convogli in partenza da Milano e che avevano come destinazione Napoli, Roma e Salerno. Cancellati pure un treno in partenza da Napoli con arrivo a Milano e un altro da Torino con destinazione Roma.

Fonte: Ansa