Una bimba di otto mesi è stata salvata con un trapianto del fegato. L’intervento è stato eseguito all’ospedale Molinette di Torino. L’operazione è durata undici ore “ed è tecnicamente riuscita”.

L’intervento

Una bimba di otto mesi è stata salvata con un trapianto del fegato di un bimbo di cinque mesi. L’intervento è stato eseguito all’ospedale Molinette di Torino. La piccina era nata con una malformazione gravissima, l’atresia delle vie biliari, e la prima operazione, svolta quando aveva due mesi, aveva prodotto conseguenze sfavorevoli (“come accade in circa un terzo dei casi di questo genere” secondo quanto precisano dalla Città della Salute). Il donatore è un piccino deceduto in un’altra Regione italiana per una patologia congenita encefalica. La bimba, a luglio dello scorso anno, era stata sottoposta nell’ospedale infantile Regina Margherita a una prima operazione a intento riparativo di porto-entero-anastomosi secondo Kasai. “Come purtroppo accade in circa un terzo dei casi dopo questo tipo di intervento – spiegano dalla Città della Salute – il flusso della bile dal fegato verso l’intestino non è ripreso ed il fegato della bambina è andato inesorabilmente incontro all’evoluzione in cirrosi epatica. Rapida è stata la comparsa di scompenso epatico, con sviluppo di versamento di liquido ascitico in addome e di stato di ittero severo”.

L’iter

La piccina è stata quindi inserita nella lista di attesa pediatrica per un trapianto epatico, ma la ricerca di un donatore compatibile non ha dato esito per sei settimane. A quel punto il papà si è detto disponibile a sottoporsi a un prelievo di una parte del proprio fegato: le valutazioni hanno dato esito favorevole e l’intervento è stato programmato per la metà di gennaio. Ma a meno di 72 ore dall’entrata in sala operatoria il Centro nazionale trapianti ha segnalato al Centro piemontese (diretto da Federico Genzano) la presenza di un donatore compatibile. Renato Romagnoli, Direttore del dipartimento trapianti e del Centro trapianto Fegato adulto e pediatrico delle Molinette, ha accettato la proposta, nonostante le difficoltà, anche a causa delle gravi condizioni della bimba.

Il trapianto

Il prelievo del fegato del piccolissimo donatore è stato eseguito da Paolo Strignano. Il complesso intervento chirurgico sulla piccina (il numero 4.200 nella storia del Centro torinese) è stato svolto da Romagnoli e dalla sua équipe, coadiuvata da Angelo Panio e dai colleghi di Anestesia e Rianimazione 2. L’operazione è durata undici ore “ed è tecnicamente riuscita”, comunicano dalla Città della Salute. Il fegato trapiantato ha ripreso immediatamente la sua funzione e la paziente è stata risvegliata ed estubata. La regressione dell’importante stato di ittero è stata rapidissima e la bimba è stata trasferita nel reparto di gastroenterologia dell’ospedale infantile Regina Margherita per un periodo di riabilitazione.

