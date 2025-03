“Ti ha salvato, rispettalo”, una campagna per dire no alla violenza contro i sanitari

Il ministero della Salute ha lanciato una campagna social contro le aggressioni al personale sanitario con la headline “Ti ha salvato. Ti salverà ancora. Rispetta chi si prende cura di te e dei tuoi cari”.

La campagna di sensibilizzazione

“Ti ha salvato. Ti salverà ancora. Rispetta chi si prende cura di te e dei tuoi cari“. È il claim della campagna promossa dal ministero della Salute contro la violenza verso i professionisti sanitari, sociosanitari, ausiliari e di assistenza, che mira a portare all’attenzione il ruolo essenziale del personale sanitario nella vita di ciascuno di noi. Questo messaggio, spiega il ministero, sottolinea un concetto fondamentale: almeno una volta nella vita, ognuno di noi o una persona a noi cara ha ricevuto cure e assistenza da un operatore sanitario. La frase “crea un legame emotivo e induce alla riflessione sulla riconoscenza e il rispetto dovuti a chi si dedica alla salute altrui”.

Gli obiettivi

La campagna informa inoltre che, con la Legge 171/2024, chi aggredisce chi lavora nei luoghi di cura rischia l’arresto in flagranza anche differita e sono previste pene più severe per chi danneggia beni delle strutture sanitarie. I messaggi chiave indicano che “le aggressioni contro chi lavora nei luoghi di cura mettono a rischio la vita di tutti. Rispetta chi, ogni giorno, si prende cura di te e dei tuoi cari. La violenza non è mai la soluzione”. Gli obiettivi della campagna sono: evitare le manifestazioni di violenza nei luoghi di cura, rivolte ai professionisti sanitari, responsabilizzando i cittadini ed in particolare gli utenti delle strutture di cura e i loro congiunti, e informare sulle novità della legge 171/2024. I destinatari sono le persone che si rivolgono agli ospedali e alle strutture di assistenza e cura e ai loro amici e familiari.

La diffusione

La Campagna social è diffusa su tutte le piattaforme social del Ministero dal 12 marzo 2025 – in occasione della Giornata nazionale contro la violenza ai sanitari – e proseguirà per tutto il mese. Sono disponibili locandine scaricabili per diffondere il messaggio, soprattutto presso i luoghi di assistenza e cura.

Fonte: Ansa