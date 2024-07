Terza vittima nel crollo alla Vela Celeste di Scampia

Terza vittima per il crollo di Scampia: è deceduta in ospedale Patrizia Della Ragione, 53 anni. Era parente delle altre due vittime e nonna di 4 dei 7 bimbi feriti

Una donna di 53 anni è deceduta all’ospedale Cardarelli di Napoli a seguito del crollo del ballatorio della Vela Celeste di Scampia, a Napoli. Ricoverata per un politrauma, con fratture della milza e del bacino, è la terza vittima dell’incidente che conta già due vittime. La donna era la madre della prima vittima, un uomo di 29 anni, e zia della seconda, una donna di 35 anni. Un’altra donna coinvolta nel crollo rimane in condizioni stabili, mentre un’altra paziente al Trauma Center mostra segni di miglioramento.

La terza vittima del crollo alla Vela Azzurra

Terza vittima per il crollo di Scampia: nell’ospedale Cardarelli di Napoli è deceduta Patrizia Della Ragione, 53 anni. Era stata ricoverata per un politrauma, aveva riportato anche la frattura della milza e del bacino. Patrizia Della Ragione era la madre di Roberto Abbruzzo, la prima vittima del crollo, di 29 anni. L’altra vittima, Margherita Della Ragione, 35 anni, era la nipote di Patrizia Della Ragione deceduta oggi. Giuseppe e Luisa Abbruzzo, rispettivamente di 34 e 23 anni, figli di Patrizia Della Ragione, sono ricoverati nell’Ospedale del Mare, Giuseppe in gravi condizioni. La donna deceduta era la nonna di quattro delle sette bambine ricoverate nell’ospedale pediatrico Santobono.

Gli altri feriti gravi

Secondo quanto riferisce il bollettino ufficiale dell’ospedale Cardarelli “alle ore 13.00 circa i sanitari del reparto di rianimazione hanno constatato il decesso della paziente” Patrizia Della Ragione, “ricoverata a seguito del crollo di Scampia. Le condizioni della donna erano apparse da subito disperate, tanto da essere immediatamente accolta nel reparto di rianimazione del padiglione di Emergenza dell’ospedale. Attualmente lo stesso reparto accoglie una seconda donna giunta in ospedale a seguito del crollo che, pur presentando un quadro estremamente grave, si trova in una condizione stabile. Presso l’Ospedale Cardarelli, inoltre, è ricoverata nel Trauma Center una paziente le cui condizioni sono soddisfacenti e il quadro clinico è in miglioramento rispetto alle 24 ore precedenti.

Le condizioni dei bambini

Le persone coinvolte nella tragedia, avvenuta lunedì sera nel rione Scampia di Napoli, sarebbero tutte appartenenti alla stessa famiglia. I sette bambini feriti sono tutti in codice rosso nell’ospedale Santobono della città: hanno tra i 2 e i 10 anni. Fra loro, due bambine di 7 e 4 anni sono in gravissime condizioni per lesioni multiple del cranio e sono ricoverate in rianimazione con prognosi riservata.

Fonte: Ansa