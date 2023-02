Tajani: “La volgarità su Rai 1 con il canone che pagano tutti non va bene”

Dalla guerra in Ucraina alle polemiche su Sanremo, fino alla guerra in Ucraina. Sono questi alcuni dei temi affrontati dal vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenuto a L’Aria che Tira su La 7.

Le polemiche su Sanremo

“Bisogna rinnovare i vertici di tante aziende, la Rai si vedrà. Sul Festival non condivido certe scene in prima fascia, bisogna rispettare le altre persone, sipossono dire cose senza offendere, non parlo solo del bacio, c’è stato qualcosa in più… e a quel punto ho cambiato canale. Io credo che sia un disvalore presentare in modo volgare alcune posizioni, la volgarità su Rai 1 con il canone che pagano tutti non va bene, il servizio pubblico deve rispettare tutti i cittadini”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a L’Aria che Tira su La 7 interviene sulle polemiche su Sanremo.

La guerra in Ucraina

“All’inizio della guerra avevo proposto all’Onu due inviati speciali, Berlusconi e Merkel, per fermare Putin anche perché Berlusconi quando era premier lo fermò già quando stava occupando la Georgia. Non si fece perché evidentemente Putin ha cambiato idea, la guerra ora è in corso, si doveva fare all’inizio con due intermediari”, ha detto il ministro Tajani. Quanto alla proposta del Cavaliere su un “piano Marshall”, il ministro ha dichiarato: “Tutti lavoriamo per la pace, la proposta di Berlusconi è un impegno forte di tutto il mondo libero per la ricostruzione dell’Ucraina che è stata devastata, già oggi stiamo parlando con Zelensky di ricostruzione. Io credo che Zelensky debba decidere di puntare sul cessate il fuoco nel momento in cui c’è la sicurezza che la Russia non vuole continuare l’invasione”.

Il Cav l’unico leader, ma dovere parlare con Meloni

“Io parlo con tutti, il mio leader è Berlusconi, non ho altri leader e Forza Italia è stata votata per portare avanti le sue idee nel governo. E’ impossibile pensare che io non sia sempre e comunque al fianco di Berlusconi, lo considero un fratello maggiore, sono sempre stato leale e in vita mia non ho mai tradito. Ma avere un rapporto con il premier è mio dovere“, così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, a L’Aria che Tira su La 7, alla domanda se esistano due Forza Italia, una pro-Meloni e una contro-Meloni.

Fonte Ansa