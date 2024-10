Taipei: 4 morti e 700 feriti per il tifone Krathon

E’ di quattro morti e 700 feriti l’ultimo bilancio delle vittime del tifone Krathon che giovedì ha colpito il sud di Taiwan, hanno annunciato oggi le autorità dell’isola. Ancora 20.000 case risultano senza elettricità, soprattutto nella città costiera sudoccidentale di Kaohsiung. Frane e strade allagate a Nuova Taipei, con decine di studenti rimasti bloccati nelle loro scuole.

Taipei: 4 morti e 700 feriti l’ultimo bilancio delle vittime del tifone Krathon

Un tifone Krathon indebolito si è abbattuto sul sud-ovest di Taiwan colpendo l’isola con una tempesta che ha ucciso quattro persone e ferito 700. “Krathon” ha toccato terra come un tifone di categoria 1 molto più debole intorno a mezzogiorno di giovedì nella grande città portuale di Kaohsiung. Il governo, tuttavia, ha comunque avvertito le persone di rimanere a casa a causa delle piogge torrenziali, dei forti venti e delle mareggiate che coincidono con l’alta marea. Poco dopo l’alba, i residenti di Kaohsiung, una città di circa 2,7 milioni di persone, hanno iniziato a ricevere avvisi via SMS che invitavano a cercare riparo dalle raffiche di vento a oltre 160 km/h (100 mph). Il porto di Kaohsiung ha registrato raffiche di vento di oltre 220 km/h. Secondo le previsioni il tifone si farà lentamente strada lungo la pianura occidentale di Taiwan e si indebolirà ulteriormente in una depressione tropicale entro domani, venerdì, prima di raggiungere la capitale Taipei. Le autorità di Taiwan hanno aggiornato il bilancio del tifone Krathon, che giovedì ha colpito il sud dell’isola, a quattro morti e 700 feriti. Attualmente, 20.000 abitazioni sono ancora senza elettricità, in particolare nella città costiera di Kaohsiung, situata nel sud-ovest. A Nuova Taipei, frane e inondazioni hanno causato il blocco di decine di studenti all’interno delle scuole.

Fonte: Ansa