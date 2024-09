Suicidio, Telefono Amico: “In aumento del 24% le richieste di aiuto”

Nel 2023, oltre 7.000 persone si sono rivolte a Telefono Amico Italia per gestire pensieri suicidi, un aumento del 24% rispetto al 2022. Nel primo semestre del 2024, le richieste sono leggermente diminuite (-6,5%). Prima della pandemia, le chiamate erano circa 1.000 all’anno. La presidente Cristina Rigon invita le istituzioni a fornire risposte strutturali e partecipare a un piano nazionale di prevenzione, necessario anche alla luce dei dati Istat, che nel 2021 hanno registrato un aumento dei suicidi, in particolare tra i giovani.

Suicidio, Telefono Amico: “Oltre 7mila richieste di aiuto nel 2023”

Sono state oltre 7mila le persone che nel 2023 si sono rivolte a Telefono Amico Italia per gestire un pensiero suicida, proprio o di un caro. Mai così tante e cresciute del 24% rispetto al 2022. Nel 2024 si intravede una piccola inversione di tendenza: nel primo semestre le richieste d’aiuto sono state 3.500, -6,5% dal primo semestre 2023. Numeri ancora molto lontani dai livelli pre pandemia, quando l’organizzazione di volontariato gestiva mille chiamate l’anno di questo tipo. “In questi anni abbiamo visto come le persone hanno imparato sempre più a chiedere aiuto”, afferma Cristina Rigon, presidente di Telefono Amico Italia, commentando i dati dell’organizzazione diffusi in occasione della Giornata mondiale per la prevenzione del suicidio, che ricorre il 10 settembre.

“Ora sono le Istituzioni che devono imparare ad ascoltare e dare una risposta puntuale e strutturale. Noi continueremo ad aiutare chi si rivolge a noi, ma possiamo arrivare solo fino a un certo punto. Ci mettiamo a disposizione per partecipare a un tavolo nazionale, per individuare i giusti interventi e le strategie da mettere in atto”. La necessità di un piano di prevenzione è sottolineata anche dai dati Istat che, nell’ultimo anno monitorato, il 2021, segnalano un aumento dei suicidi: 3.870, a fronte dei 3.748 del 2020. Aumento che si riscontra in tutte le fasce d’età ad eccezione dei 50-64enni e che è più elevato tra gli under 49. Tra i 15 e 34 anni, in particolare, la crescita dei suicidi nel 2021 è stata del 16%.

Fonte: AgenSIR