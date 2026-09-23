Sui passi di San Francesco: i visitatori potranno attraversare l’antica porta del vescovado di Assisi

Nell’ottavo centenario della morte di San Francesco, il pubblico potrà seguire i passi del Poverello negli antichi luoghi che attraversò durante la sua vita. Domenica 27 settembre si inaugura l’apertura della “Porta di Francesco”, l’accesso al vescovado di Assisi, la piazza medievale e la facciata originale dell’episcopio, riscoperte in un’area ipogea al di sotto del Santuario della Spogliazione. Ci saranno visite gratuite e accompagnate dalla rappresentazione di alcune scene tratte dal musical “San Francesco e il Cantico”. La zona ipogea resterà visitabile fino al 12 ottobre.

La “Porta di Francesco”

Con la Novena di San Francesco tornano visibili al pubblico la “Porta di Francesco” – l’antico accesso al vescovado che il Santo di Assisi attraversò in diverse occasioni – l’area della piazza medioevale e la facciata originale dell’episcopio, ritrovate sotto l’attuale livello del complesso del Santuario della Spogliazione.

La scoperta

“Questo centenario – spiega Marina Rosati, direttore dell’Ufficio comunicazioni sociali della Diocesi – è stato caratterizzato da moltissimi momenti, iniziative importanti e profonde, come l’ostensione delle spoglie mortali di San Francesco, e da altre che ci saranno, come la prossima festa del 3-4 ottobre con la presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ma, forse, la vera novità nel panorama iconografico francescano di Assisi è proprio questa apertura che offre la possibilità di vedere e visitare i luoghi del vescovado dove il Santo visse alcuni momenti fondamentali della sua vita. La riscoperta di questa area ipogea – che fa parte di un più corposo intervento di recupero ancora in corso seguito dalla Soprintendenza con particolare attenzione – non ha solo un valore architettonico, ma soprattutto storico e valoriale che cercheremo di far conoscere ai visitatori e pellegrini attraverso visite guidate e catechesi ad hoc”. “Sarà inoltre un onore – aggiunge Rosati – accogliere qui, il prossimo 3 ottobre, i vescovi invitati per il Transito di San Francesco che, prima di scendere alla Porziuncola, saranno guidati dal vescovo monsignor Felice Accrocca alla scoperta degli episodi vissuti in vescovado dal Santo”.

Le visite

Domenica 27 settembre il programma prevede diverse possibilità per vedere l’Episcopio e la Porta di Francesco. Le visite guidate gratuite sono in programma alle ore 9, 10, 15 e 17. Per partecipare è necessario presentarsi 15 minuti prima sul luogo. Alle ore 11 e alle 16, inoltre, sono in programma altre due visite che saranno accompagnate dalla rappresentazione di alcune scene tratte dal musical “San Francesco e il Cantico”, a cura della compagnia del teatro San Carlo di Foligno. La giornata si concluderà alle ore 18.30, nella Chiesa di Santa Maria Maggiore, con i Vespri con predicazione. La zona ipogea sarà accessibile con visita guidata fino al 12 ottobre, presentandosi 15 minuti prima dell’orario di ingresso, oppure prenotando sul sito del Santuario www.assisisantuariospogliazione.it, o inviando una mail a infosantuariospogliazione@gmail.com. Le visite guidate gratuite saranno disponibili alle ore 11, 12 (in lingua inglese), 15 e 16.30.