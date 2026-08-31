Street food, in dieci anni il settore conquista 717 nuovi Comuni italiani

Lo street food si consolida come una realtà sempre più radicata nel tessuto economico italiano, superando i confini delle grandi città per diffondersi anche nei piccoli centri, nelle località costiere e nei borghi dell’entroterra. I dati elaborati da Unioncamere e InfoCamere mostrano una crescita significativa negli ultimi dieci anni: i Comuni con almeno un’impresa del comparto sono aumentati del 57%, mentre le attività complessive sono cresciute dell’88,7%. Una trasformazione che riflette nuove abitudini di consumo e una domanda di ristorazione più flessibile.

La tendenza

La ristorazione su strada si consolida come presenza stabile nel tessuto economico locale. Negli ultimi dieci anni il settore ha vissuto una vera e propria metamorfosi strutturale, espandendosi ben oltre i confini delle grandi città per raggiungere anche piccoli centri, aree costiere e borghi dell’entroterra.

I dati

A raccontare questa trasformazione sono i dati del Registro delle Imprese elaborati da Unioncamere e InfoCamere. “Al 31 marzo 2026 i Comuni italiani con almeno un’impresa registrata che svolge un’attività riconducibile allo street food sono 1.975, contro i 1.258 del 2016”. In dieci anni la geografia del settore si è dunque allargata includendo 717 nuovi Comuni. Questo incremento, pari al 57%, comporta, sottolineano le due associazioni, che “oggi più di un Comune italiano su quattro ospita almeno un’attività del comparto, mentre dieci anni fa il fenomeno riguardava poco più di uno su sei”. Nello stesso arco temporale le imprese complessive sono quasi raddoppiate (+88,7%), passando da 2.271 a 4.286 unità.

Le dichiarazioni

Dietro questi numeri emerge un cambiamento più profondo: “lo street food non rappresenta più soltanto una modalità alternativa di ristorazione, ma un modello imprenditoriale che ha saputo adattarsi a contesti molto diversi tra loro, intercettando nuove abitudini di consumo, la crescita del turismo esperienziale e una domanda sempre più orientata verso formule di ristorazione flessibili, informali e di prossimità”.

Fonte Ansa