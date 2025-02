Special Olympics, Locatelli: “Un’occasione straordinaria per promuovere l’inclusione”

“Che io possa vincere, ma se non riuscissi che io possa tentare con tutte le mie forze”. Questo è il motto delle Special Olympics, un movimento sportivo globale che offre a persone con disabilità intellettive l’opportunità di partecipare a competizioni sportive, promuovendo l’inclusione e l’uguaglianza. Fondato nel 1968 da Eunice Kennedy Shriver, il programma coinvolge milioni di atleti in tutto il mondo, favorendo lo sviluppo fisico, mentale e emotivo attraverso lo sport. Le Special Olympics non solo migliorano le abilità atletiche, ma stimolano anche la fiducia in sé e l’integrazione sociale. L’inclusione attraverso lo sport è fondamentale, poiché permette a persone con disabilità di abbattere barriere, combattere discriminazioni e vivere una vita più attiva e soddisfacente. Dall’8 al 15 marzo a Torino si svolgerà la XII edizione dei Giochi Mondiali. Il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, ha inviato un messaggio di felicitazioni per l’evento.

Le parole del ministro Locatelli

Dall’8 al 15 marzo 2025, Torino ospiterà i XII Giochi Mondiali Invernali Special Olympics, un grande appuntamento che vedrà oltre 1.500 atleti da 102 Paesi sfidarsi in 8 discipline sportive. Un’occasione straordinaria per promuovere inclusione, crescita e per valorizzare talenti e competenze. Forza ragazzi, siamo tutti con voi!