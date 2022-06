Sparatoria al Pride di Oslo: 2 morti. Polizia: “Attacco terroristico”

Due persone sono state uccise in una sparatoria avvenuta a Oslo (in Norvegia) mentre si stava svolgendo l’Oslo Pride. La sparatoria è avvenuta intorno all’una di notte in tre locali vicini tra loro: il club London Pub, il jazz club Herr Nilsen e un punto vendita di cibo da asporto. Secondo il bilancio fatto dalla polizia, ci sono due morti e 14 feriti.

𝗡𝗢𝗥𝗩𝗘𝗚𝗘 Deux personnes ont été tuées et 14 blessées dans des tirs dans le centre d'Oslo. Un suspect a été arrêté. #AFP #Norway #Oslo pic.twitter.com/KMTfvV0wYJ — The News (@TNews_24) June 25, 2022

Arrestato un uomo

Due le armi da fuoco che sono state sequestrate all’autore della sparatoria, arrestato quasi subito. La persona sospetta è stata arrestata vicino alla discoteca: si tratta di un cittadino norvegese di origini iraniane.

Intanto le autorità norvegesi stanno trattando le indagini sulle sparatorie come un “attacco terroristico”: lo ha reso noto la polizia in un comunicato. “Tutto indica che questo gesto è stato commesso da una sola persona” ha aggiunto un funzionario di polizia in conferenza stampa riportato da Ansa.

Il testimone: “Sembrava una scena di guerra”

“Sembrava una scena di guerra, con numerose persone a terra con ferite alla testa”. E’ il racconto fatto ai media norvegesi da parte di un testimone della sparatoria avvenuta nel centro di Oslo. “Il killer era molto determinato, soprattutto su dove mirare. Quando ho capito che era una cosa seria sono scappata. C’era un uomo in sangue disteso per terra” ha aggiunto una donna.

Annullato il Gay Pride

Il Pride di Oslo che si sarebbe dovuto svolgere oggi pomeriggio è stato infine annullato dopo la sparatoria. “Tutti gli eventi legati all’Oslo Pride sono stati cancellati” a seguito di “chiare” raccomandazioni della polizia, hanno scritto su Facebook gli organizzatori.

