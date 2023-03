Due ragazzi sono state uccisi e altre sei sono rimaste ferite dopo una sparatoria avvenuta ieri durante una festa in casa a Douglasville, Georgia

Due ragazzi sono state uccisi e altre sei sono rimaste ferite dopo una sparatoria avvenuta ieri durante una festa in casa a Douglasville, Georgia, alla quale partecipavano più di 100 adolescenti. Lo riferisce la polizia, secondo cui la causa sarebbe una lite. Non è chiaro se ci fossero adulti presenti al momento della sparatoria, verificatasi in un vicolo cieco fuori dell’abitazione.

La sparatoria a Douglasville

Stando a quanto riporta Fanpage.it, la sparatoria sarebbe esplosa dopo un litigio tra alcuni partecipanti alla festa. Alcuni testimoni della casa accanto hanno riferito alle forze dell’ordine di essersi accorti di quanto stava accadendo dopo aver udito alcuni spari e aver sentito un proiettile contro la porta d’ingresso. Alla festa erano presenti molti minorenni, ragazzini di meno di 18 anni.

La sparatoria sarebbe iniziata intorno alle 22.30 di sabato, secondo quanto riferito dall’Associated Press. Le autorità che indagano sul caso hanno invitato i potenziali testimoni a fornire tutte le informazioni del caso sulla dinamica dei fatti e sull’identità dei responsabili. Non sono state rese pubbliche neppure le generalità delle due vittime, ma lo sceriffo Trent Wilson ha sottolineato che entrambe avevano meno di 18 anni.

