Una "catastrofica implosione" e la morte istantanea di tutti e cinque i passeggeri. E' la tragedia che si è consumata negli abissi dell'oceano per il sottomarino scomparso

Non ci sono più speranze di ritrovare in vita i cinque membri dell’equipaggio del Titan, il sottomarino di OceanGate, disperso da domenica. Il mezzo è imploso.

Sottomarino scomparso: ritrovati i rottami vicino al Titanic. Morti i 5 passeggeri

Una “catastrofica implosione” e la morte istantanea di tutti e cinque i passeggeri. E’ la tragedia che si è consumata negli abissi dell’oceano per il Titan: dopo giorni di ricerche disperate, i rottami del sottomarino di OceanGate, disperso da domenica, sono stati trovati proprio accanto al Titanic, con la stessa società e la Guardia costiera americana che in serata hanno annunciato la morte dell’equipaggio.

“Crediamo che l’equipaggio del nostro sommergibile sia morto”, ha spiegato OceanGate in una nota.

Fra i rottami trovati dal robot impegnato nelle ricerche ci sarebbero la parte posteriore e il telaio di atterraggio del sommergibile. Secondo la Guardia costiera di Boston, i rottami, cinque in tutto, sono in linea con “una drammatica perdita di pressione”. “Continueremo a ispezionare l’area dove sono stati trovati i rottami”, ha spiegato la Guardia costiera sottolineando che non è ancora possibile definire una tempistica dell’incidente. Inizierà a smobilitare parte del personale impegnato nella ricerca nelle prossime 24 ore. Al momento ci sono nove imbarcazioni nell’area delle ricerche.

“Tragica notizia. Il governo britannico sta sostenendo da vicino le famiglie colpite ed esprime le sue più sentite condoglianze”, ha scritto su Twitter il ministro degli Esteri britannico James Cleverly rendendo omaggio alle vittime.

Fonte: Ansa