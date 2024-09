A Singapore la IA aiuta i pazienti anziani nelle terapie

Un ospedale di Singapore ha fatto creare uno strumento che, grazie all’intelligenza artificiale, aiuta i pazienti a ricordare gli orari in cui devono assumere i loro farmaci. Il programma si è reso necessario dopo che uno studio ha evidenziato le difficoltà dei malati di una certa età nel comprendere le indicazioni e le terapie da assumere prescritte loro dai farmacisti o dal medico curante.

AI per la gestione dei farmaci a Singapore

Uno studio del 2021 a Singapore ha rivelato che gli anziani spesso hanno difficoltà a seguire le terapie prescritte. Per affrontare questo problema, l’ospedale Khoo Teck Puat di Singapore ha collaborato con Synapxe, l’agenzia nazionale di healthtech, per creare uno strumento basato su intelligenza artificiale generativa. Questo strumento aiuta i farmacisti a produrre infografiche facili da comprendere, che ricordano ai pazienti i loro orari per assumere i farmaci. Synapxe ha inoltre lanciato Terrarium, un laboratorio di innovazione pensato per lo sviluppo congiunto di soluzioni tecnologiche sanitarie insieme a enti pubblici e partner del settore. Situato nel nuovo ufficio di Synapxe a Elementum, One-North, il laboratorio è stato inaugurato il 18 settembre dal Ministro della Salute Ong Ye Kung. Il Terrarium offre uno spazio sicuro per la collaborazione e la sperimentazione tra partner. Il Ceo di Synapxe, Ngiam Siew Ying, ha sottolineato che il Terrarium mira a favorire partnership e sviluppare innovazioni di impatto per il settore sanitario di Singapore.

Fonte: Ansa