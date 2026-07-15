Settore lattiero-caseario: aumenta la produzione nazionale

La produzione di latte continua a crescere in Italia, anche se i dati più recenti indicano un progressivo rallentamento dell’espansione registrata nei primi mesi dell’anno. L’elevata disponibilità di materia prima caratterizza non solo il mercato nazionale, ma anche quello europeo, dove le consegne restano su livelli sostenuti. Sul fronte dei prezzi emergono però dinamiche divergenti: mentre il latte spot torna a guadagnare valore dopo i minimi del primo trimestre, i prezzi riconosciuti agli allevatori continuano a diminuire, risentendo dell’ampia offerta. È quanto emerge dall’ultima analisi del Crefis, che fotografa l’andamento del comparto lattiero-caseario nei primi mesi del 2026.

L’analisi

Nei primi cinque mesi del 2026 le consegne nazionali di latte hanno sfiorato le 6 milioni di tonnellate, con un incremento del 2,6% rispetto allo stesso periodo del 2025. È quanto comunica un’analisi del Crefis- centro di ricerche dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. I ricercatori, nel segnalare il dato, sottolineano “che l’offerta di latte si mantiene elevata anche nel secondo trimestre dell’anno, sia in Italia che nell’Unione europea ma che tuttavia, iniziano a emergere alcuni segnali di rallentamento della crescita produttiva”.

Gli elementi emersi

Lo studio registra in particolare che “dopo una crescita sostenuta nei primi mesi dell’anno, la produzione ha progressivamente perso slancio: ad aprile l’aumento si è limitato all’1,7%, mentre a maggio si è registrata una flessione dello 0,7% su base annua, primo dato negativo dopo molti mesi”. Anche a livello europeo la disponibilità di latte rimane elevata. Nei primi quattro mesi del 2026 – registra Crefis – le consegne dell’Ue-27 hanno raggiunto 50,7 milioni di tonnellate (+4,4%), con incrementi produttivi nei principali Paesi, dalla Germania (+6,7%) alla Francia (+4,5%), dai Paesi Bassi (+5,4%), mentre soltanto l’Irlanda mostra una lieve contrazione (-0,2%).

Il mercato

È segnalato che sul fronte del mercato del latte, le quotazioni spot hanno mostrato un’inversione di tendenza dopo i minimi registrati nel primo trimestre: le quotazioni del latte nazionale spot alla Borsa Merci di Lodi sono aumentate costantemente nel corso del secondo trimestre, raggiungendo a giugno una media di 416,7 euro per tonnellata, il valore più elevato da novembre 2025. Diversa la dinamica del prezzo del latte alla stalla che continua invece a risentire dell’ampia disponibilità di materia prima: nel secondo trimestre il prezzo medio italiano si è attestato a 454,6 euro per tonnellata, con una flessione del 4,8% rispetto ai primi tre mesi dell’anno e del 21,3% su base tendenziale.

Fonte Ansa