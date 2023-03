Scontri tra i tifosi del Napoli e dell’Eintracht: trovate a terra tre molotov

Un gruppo di tifosi napoletani ha fatto esplodere bombe carta e lanciato pietre nella zona tra via Partenope e via Chiatamone

Momenti di forte tensione a Napoli: un gruppo di ultras in nottata ha tentato di avvicinarsi all’hotel dove sono alloggiati i tifosi dell’Eintracht Francoforte proprio mentre stavano per iniziare le operazioni di trasferimento dei supporter tedeschi sui bus per portarli via dalla città.

Napoli-Eintracht: trovate a terra tre molotov

Un gruppo di tifosi napoletani, secondo quanto si è appreso, ha fatto esplodere bombe carta e lanciato pietre nella zona tra via Partenope e via Chiatamone. A terra, nella zona tra via Chiatamone e il lungomare, dove si è verificato il tentato assalto di ultras del Napoli all’albergo dei tifosi tedeschi, le forze dell’ordine hanno trovato tre bottiglie di birra modificate in molotov. Al momento la situazione è di attesa. Si cerca di capire se ci siano le condizioni per spostare in sicurezza i supporter tedeschi.

Forze dell’ordine cinturano hotel dei tedeschi

Le forze dell’ordine, con uno schieramento massiccio di uomini e mezzi, hanno cinturato le strade di accesso agli ingressi dell’hotel dove si trovano i tifosi tedeschi. In via Chiatamone, in particolare, in precedenza c’era stato un tentativo di assalto respinto. La zona è sorvolata da un elicottero mentre in lontananza si odono esplosioni.

Napoli-Eintracht: si punta a portare via i tifosi tedeschi

Portare via in mattinata, verso Salerno e Roma, i tifosi tedeschi che si trovano ora nell’hotel Continental di Napoli. Questo l’obiettivo delle forze dell’ordine per allentare la tensione dalla zona del lungomare. Negli scontri con le forze di polizia, in precedenza sono stati lanciati contro gli agenti razzi e fumogeni.

Tajani: “La mia solidarietà alla polizia”

“Tutta la mia solidarietà alle forze dell’ordine e alla città di Napoli per questi gravi episodi di violenza. Il divieto di vendita dei biglietti ai tifosi dell’Eintracht Francoforte non era un atto discriminatorio. Spero che questi criminali vengano consegnati alla giustizia”. Così Antonio Tajani su Twitter.

Fonte: Ansa