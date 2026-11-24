L’export manifatturiero della Sardegna mostra segnali di forte crescita, ma il risultato positivo non coinvolge in modo uniforme il tessuto produttivo regionale. Nel primo semestre del 2026, le esportazioni dell’isola aumentano ben oltre la media nazionale e quella del Mezzogiorno, portando la regione davanti a importanti realtà industriali del Nord. A preoccupare è tuttavia la situazione delle micro e piccole imprese, che registrano una significativa contrazione delle vendite all’estero, evidenziando un divario tra i diversi comparti produttivi.

Il dato

La crescita dell’export non coinvolge tutti i comparti produttivi: frenata (-15,9%) per le piccole imprese. Nel primo semestre 2026, le esportazioni manifatturiere dell’isola, 5 miliardi e 876 milioni in totale, di cui 447 milioni per le Pmi, hanno inciso sul Pil regionale per l’1,07%. La crescita supera di oltre il doppio la media nazionale (+4,3%) e quasi il doppio quella del Mezzogiorno (+4,4%). Un risultato che colloca la regione davanti a importanti realtà industriali del Nord, come Piemonte (+5,8%), Veneto (+3,8%), Lombardia (+3,2%) ed Emilia-Romagna (+2,3%). È quanto emerge dall’analisi dell’Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Sardegna, su dati Istat. Un quadro a due velocità: alla performance positiva delle esportazioni complessive si contrappone infatti la flessione del 15,9% registrata nei settori a maggiore concentrazione di micro e piccole imprese, a fronte di una contrazione nazionale dello 0,6%.

Gli elementi emersi

In questo modo la Sardegna si colloca all’ultimo posto della graduatoria. “I numeri ci consegnano una fotografia articolata – commenta Giacomo Meloni, presidente di Confartigianato Imprese Sardegna – da una parte registriamo una crescita significativa delle vendite manifatturiere all’estero, che dimostra come anche dalla nostra isola sia possibile competere sui mercati internazionali, dall’altra c’è la difficoltà delle micro e piccole imprese. Non basta produrre qualità: occorrono accompagnamento, innovazione, competenze, reti commerciali e una maggiore capacità di promuovere i prodotti sardi oltre i confini regionali e nazionali”. La moda rappresenta una delle note positive, con un incremento delle esportazioni del 6,5%, in controtendenza rispetto alla flessione nazionale dell’1,3%. Di segno opposto la meccanica, che registra un pesante -34,3%. Preoccupano anche alcune destinazioni commerciali. L’export manifatturiero sardo verso il Medio Oriente arretra del 51,1%, contro il -14,3% nazionale. Ancora più evidente la difficoltà sul mercato tedesco: le vendite manifatturiere complessive verso la Germania diminuiscono del 35,1%, mentre l’Italia registra un aumento dell’1,9%.

Fonte Ansa