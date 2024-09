La Russia ha lanciato un attacco massiccio di droni su Kiev

Le forze russe hanno lanciato un massiccio attacco con droni kamikaze contro Kiev, durante il quale sono stati abbattuti una decina di velivoli senza pilota. Lo ha reso noto su Telegram il capo l’Amministrazione militare della capitale ucraina (Kmva), Serhiy Popko. I detriti di un drone abbattuto sono caduti sul terreno di un asilo, senza causare feritti. Mosca ha attaccato anche la regione di Sumy e quella di Odessa.

Kiev: nella notte la Russia ha lanciato 6 missili e 78 droni

Nella notte la Russia ha lanciato sull’Ucraina 6 missili di vario tipo e 78 droni kamikaze. Le forze di difesa aerea di Kiev ne hanno intercettati la maggior parte. Lo riferisce RBC-Ukraine, citando un aggiornamento pubblicato dall’aeronautica delle forze armate ucraine su Telegram. “Circa una decina di droni d’attacco russi sono stati neutralizzati dalle forze e dai mezzi di difesa aerea”, ha scritto il capo della Kmva. Ukrainska Pravada riporta che i detriti di un drone abbattuto sono caduti sul terreno di un asilo, mentre il servizio statale di emergenza ha riferito che in seguito all’attacco è scoppiato un incendio (già domato) in un condominio di cinque piani nel distretto di Pechersk. Inoltre, altri quattro edifici residenziali e una ventina di auto hanno subito danni. Mosca ha attaccato anche la regione di Sumy con due missili di tipo sconosciuto provenienti dalla regione di Belgorod e la regione di Odessa con quattro missili aerei guidati Kh-59/69 partiti dal Mar Nero. Le forze di difesa aerea ucraine hanno distrutto quattro missili aerei guidati Kh-59/69 e 66 droni d’attacco. Otto droni russi sono andati perduti sul posto, uno è tornato in Russia, un altro è ancora in fase di abbattimento.

Fonte: Ansa