Rosaria Giovannone pubblica “L’Orbita di Dio”, il suo primo saggio in eBook

In un tempo segnato dalla velocità, dall’incertezza e dalla ricerca di riferimenti capaci di dare significato all’esistenza, arriva una proposta di riflessione che intreccia esperienza giornalistica, cultura e spiritualità. È disponibile da oggi in formato eBook “L’Orbita di Dio”, il primo saggio della giornalista professionista Rosaria Giovannone, un’opera che invita il lettore a interrogarsi sul valore della persona, sul senso del sacro e sulla possibilità di ritrovare un centro stabile attorno al quale orientare la propria vita.

“L’Orbita di Dio”, l’esordio nel saggio di Rosaria Giovannone è disponibile in eBook

È disponibile da oggi in formato eBook “L’Orbita di Dio“, la prima raccolta di saggi della giornalista professionista Rosaria Giovannone, un’opera che nasce dall’incontro tra esperienza giornalistica, riflessione culturale e ricerca spirituale. In un’epoca in cui tutto sembra accelerare e il tempo della sosta lascia sempre più spazio all’urgenza dell’immediato, L’Orbita di Dio propone una riflessione sull’uomo contemporaneo e sulla possibilità di ritrovare un centro capace di orientare la vita. Il volume prende avvio da un interrogativo essenziale: è ancora possibile abitare pienamente il presente senza perdere il senso profondo dell’esistenza?

Attraverso una serie di saggi che dialogano con le sfide del nostro tempo, l’autrice affronta temi come la dignità inviolabile della persona, il valore della vita, il significato del corpo, la responsabilità verso l’altro, le fragilità culturali della società contemporanea e il progressivo smarrimento del senso del sacro.

La prospettiva proposta è quella di una fede vissuta non come evasione dalla realtà, ma come ritorno alla sua verità più profonda. Al centro della riflessione vi è la certezza che ogni persona possieda una dignità che non dipende dal successo, dall’utilità o dal riconoscimento sociale, ma dal fatto di essere amata e voluta da Dio. Una certezza che attraversa l’intera opera e diventa chiave di lettura della storia personale e collettiva.

«L’Orbita di Dio è il luogo da cui ripartire. Il punto in cui la vita smette di ruotare attorno al vuoto e ritrova fondamento», dichiara l’autrice. È questa l’immagine che dà il titolo al volume e ne sintetizza il significato. Con questa pubblicazione, la giornalista firma il suo esordio nel saggio, raccogliendo riflessioni maturate nel corso di una lunga esperienza professionale dedicata al giornalismo sociale, culturale e religioso.

L’autrice

Rosaria Giovannone è giornalista professionista con una consolidata esperienza nel panorama televisivo e della carta stampata. Ha lavorato come redattrice, autrice e conduttrice per emittenti regionali e nazionali, collaborando con la Fondazione Voce di Padre Pio e con Tele Radio Padre Pio TV. Attualmente è giornalista del quotidiano online In Terris e giornalista dell’Ufficio Stampa della Federazione Nazionale Italiana della Società di San Vincenzo De Paoli ODV. La sua attività professionale è da sempre orientata all’approfondimento dei temi sociali, culturali e religiosi. In L’Orbita di Dio questa esperienza si traduce in una riflessione sull’uomo, sul significato dell’esistenza e sulla ricerca di un senso che restituisca verità al vivere contemporaneo.