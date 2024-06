Ripensiamo l’ambiente: al via il terzo forum

Si terrà il 13 giugno il Terzo Forum di Ripensiamo l'ambiente, un'occasione per riflettere su come prendersi cura della nostra "Casa comune"

Si terrà il 13 giugno a partire dalle 14.30 presso la Sala Tevere della Regione Lazio, in Via Cristoforo Colombo 212, il Terzo Forum Ripensiamo l’Ambiente, promosso dall’Associazione Ripensiamo Roma e da ATIA ISWA Italia e patrocinato dalla Regione Lazio, da Confindustria Cisambiente, dall’Università degli Studi di Roma Tor Vergata e dal Consiglio dell’Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali, in collaborazione con ReteAmbiente, ARETE, A.N.S.I., la Fondazione Italia Sostenibile, GESENU Ambiente e Montello.

“Il Forum, giunto alla Terza Edizione, ha lo scopo di voler instaurare momenti di riflessione e di confronto fra Istituzioni, esperti, associazioni, imprese e cittadini su tematiche fondamentali per lo sviluppo economico sostenibile, quali la gestione dei rifiuti, l’agricoltura sostenibile, la logistica e le infrastrutture, il rapporto fra le nuove generazioni e la tutela dell’ambiente”, ha spiegato Donato Bonanni, Presidente di Ripensiamo Roma.

Interverranno, per i saluti istituzionali Salvatore De Meo, Presidente della Commissione Affari Costituzionali del Parlamento Europeo, Fabrizio Ghera, Assessore alla Mobilità, Trasporti, Tutela del Territorio, Ciclo dei rifiuti, Demanio e Patrimonio della Regione Lazio, Luisa Regimenti, Assessore al Personale, Polizia locale, Enti locali, Sicurezza urbana, Università della Regione Lazio, Giuseppe Schiboni, Assessore al Lavoro, Scuola, Formazione, Ricerca e Merito, Paola Muraro, Direttore ATIA ISWA Italia e Paolo Massarini, Presidente di ATIA ISWA Italia.

“Ripensiamo Roma intende promuovere una nuova e diversa cultura ambientale, basata sull’informazione ‘scientifica’ e chiara, rivolta a tutti i cittadini, per creare un contesto sociale favorevole ad un ecologismo responsabile, pragmatico e di buon senso, che metta al centro il legame imprescindibile tra la salvaguardia dell’ambiente e il principio della neutralità tecnologica, sposando in modo intelligente i principi sacrosanti dell’economia circolare e raggiungendo gli obiettivi Ue relativi alla transizione ecologica”, ha concluso Bonanni.