Relazioni in perenne mutamento: l’arte di Lucia Flego oltre i confini conosciuti

L’arte sperimentale racconta il costante mutamento delle relazioni. “Beyond all know boundaries” è la mostra dedicata a Lucia Flego che sarà visitabile dal 5 al 20 novembre a Palazzo Firenze, sede della Società Dante Alighieri. Flego conduce la sua ricerca artistica attraverso un pluralismo di linguaggi, dalla pittura alla fiber art, che le permette di esplorare come cambia la condizione dell’individuo.

La mostra

Giovedì 5 novembre alle ore 18.00, nella Sala Walter Mauro di Palazzo Firenze (sede della Società Dante Alighieri in piazza di Firenze, 27 – Roma), sarà inaugurata la mostra Beyond all known boundaries, dedicata alla ricerca artistica di Lucia Flego. Interverranno, insieme all’artista, Alessandro Masi, Segretario generale della Società Dante Alighieri, e Francesco Ercolino, curatore della mostra. La mostra, coordinata dal servizio Promozione arte e patrimonio artistico Palazzo Firenze dell’Unità Cultura, sarà visitabile a ingresso gratuito dal 5 al 20 novembre 2026 dal lunedì-venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00alle 18.00.

La biografia

Lucia Flego vive e lavora tra Udine e Trieste. La sua attività artistica si è sviluppata attraverso linguaggi diversi: pittura, fotografia, video, installazioni, fiber art e progetti in dialogo con ambiti scientifici e tecnologici. Questa pluralità di esperienze accompagna una ricerca interessata soprattutto alla condizione dell’individuo, ai processi di comunicazione e ai modi in cui le persone costruiscono relazioni con gli altri e con il proprio ambiente. La sperimentazione di materiali e linguaggi artistici differenti costituisce uno degli elementi costanti del suo percorso.

Dinamismo creativo

Le opere esposte restituiscono il dinamismo creativo di Lucia Flego, un’artista in perenne ascolto di nuovi linguaggi, tecniche e materiali. La pittura si combina con interventi sulla superficie, sovrapposizioni, segni e strutture lineari che trasformano la tela in un campo dinamico, attraversato da ritmi, contrasti e relazioni. Nella ricerca dell’artista, la superficie pittorica diventa materia viva ed espressiva, dove il gesto lascia tracce e costruisce percorsi dinamici. Questa forte fisicità si traduce in una pittura che interroga i meccanismi profondi della percezione di sé, degli altri e della realtà.

Una personale mitografia

Nel testo critico di presentazione, Alessandro Masi colloca il lavoro dell’artista all’interno di una ricerca fondata sulla sperimentazione e sulla capacità di trasformare forme, segni e immagini in una personale mitografia. “Lucia Flego, artista multimediale che guarda alla sfida della sperimentazione, spaziando dalla pittura alla fotografia, dal video all’installazione, dalla fashion alla fiber art e dalla scienza alla robotica, da sempre vive intrecciata a questo paradigma”. Beyond all known boundaries esplora il tema della connessione. L’incontro e la separazione delle forme diventano metafora di relazioni in perenne mutamento: tra individui, tra corpo e spazio, tra esperienza concreta e pensiero.