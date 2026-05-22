Raro avvistamento in Puglia: la monachella codirossa fa “tappa” in un’area protetta

Una delle specie più difficili da avvistare in Europa ha fatto tappa sul litorale pugliese. L’ornitologo e collaboratore dell’area marina protetta di Porto Cesareo, Luca De Gaetanis, ha scoperto un esemplare di monachella codirossa, un uccello migratore che viaggia dal Medio Oriente al Nord Africa, e ne ha documentato la presenza. Questa specie opta per siti riproduttivi molto remoti, esclusivamente in ambienti montani, che la proteggono dalle alterazioni umane dirette ma al tempo stesso rendono complesso conoscere il suo trend demografico.

L’avvistamento

C’è un nuovo uccello migratore che ha deciso di fare tappa in Italia: si tratta di un passeriforme noto come monachella codirossa (Oenanthe xanthoprymna), scoperto lungo i litorali pugliesi dell’area marina protetta di Porto Cesareo, in provincia di Lecce. Si tratta di uno degli avvistamenti più rari a livello europeo, dove la specie non veniva documentata da oltre dieci anni. Lo rende noto Rosario Balestrieri, ornitologo della Stazione Zoologica “Anton Dohrn” di Napoli, in occasione della Giornata mondiale della biodiversità. La scoperta è avvenuta durante un ordinario monitoraggio della riserva ad opera dell’ornitologo e collaboratore dell’area protetta Luca De Gaetanis, che ha subito scattato una serie di dettagliate fotografie dell’esemplare per poi sottoporle all’analisi di Balestrieri per l’identificazione della specie.

La migrazione

La monachella codirossa è un uccello compatto, lungo circa 15 centimetri per 25-30 grammi di peso, che nidifica esclusivamente negli ambienti montani più impervi e remoti della Turchia sud-orientale e dell’Iraq settentrionale. Il suo habitat d’elezione sono le pietraie brulle d’alta quota, tra i 1.200 e i 1.400 metri d’altitudine. Il maschio della specie sfoggia una spettacolare “maschera” nera sul capo che contrasta nettamente con un groppone arancione-ruggine acceso, un segnale cromatico cruciale per la comunicazione visiva in territori così aperti e luminosi.

Inaccessibile

Questa specie compie ogni anno una migrazione solitaria e affascinante verso i quartieri di svernamento dell’Africa nord-orientale. Proprio i siti riproduttivi così remoti rendono questa specie una sorta di “fantasma” per i ricercatori di tutto il mondo. Se da un lato questa inaccessibilità l’ha protetta dalle alterazioni umane dirette, mantenendola nella categoria di “minima preoccupazione” della lista rossa dell’Unione internazionale per la conservazione della natura (Iucn), dall’altro lato ha lasciato enormi lacune scientifiche sui suoi reali trend demografici.

Fonte Ansa