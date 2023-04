Rapporto ONU: “Due terzi delle persone vivono in contesti di bassa fertilità”

Pubblicati oggi i dati del rapporto sullo stato della popolazione nel mondo 2023 di Unfpa, il Fondo dell’Onu per la popolazione dal titolo “Otto miliardi di vite, infinite possibilità: una questione di scelte e diritti”.

Onu, “In 8 Paesi la metà della crescita globale entro il 2050”

La demografia globale sta cambiando rapidamente: due terzi delle persone vivono in contesti di bassa fertilità, mentre otto Paesi rappresenteranno la metà della crescita prevista della popolazione mondiale entro il 2050, ossia Congo, Egitto, Etiopia, India, Nigeria, Pakistan, Filippine e Tanzania, riordinando drasticamente la classifica mondiale dei paesi più popolosi. Lo rivela il rapporto sullo stato della popolazione nel mondo 2023 di Unfpa, il Fondo dell’Onu per la popolazione dal titolo ‘Otto miliardi di vite, infinite possibilità: una questione di scelte e diritti’. Nel novembre 2022 le Nazioni Unite hanno annunciato che la popolazione aveva superato gli 8 miliardi di persone e che due terzi delle persone vivevano in luoghi in cui i tassi di fertilità erano scesi al di sotto del cosiddetto “livello di sostituzione” di 2,1 nascite per donna. Nella maggior parte dei contesti di bassa fertilità, le donne dichiarano preferenze per famiglie di dimensioni maggiori rispetto a quelle che effettivamente raggiungono. Le prove attuali indicano che in Europa e negli Stati Uniti, ad esempio, se le donne che si avvicinavano alla fine dei loro anni riproduttivi fossero state in grado di raggiungere i loro ideali di fertilità, avrebbero avuto in media poco più di due figli ciascuno. Questo anche nei paesi dell’Europa meridionale e orientale, come Italia, Grecia, Spagna e Bulgaria, dove la fecondità realizzata è pari o inferiore a 1,5 figli per donna. In questi paesi, il divario tra la dimensione ideale e reale della famiglia era in media di 0,3 figli per donna.

Onu: “Paesi ripensino a come affrontano i cambiamenti demografici”

Il 44% di donne e ragazze in coppia in 68 Paesi non ha il diritto di prendere decisioni informate sul proprio corpo quando si tratta di fare sesso, usare la contraccezione e cercare assistenza sanitaria. E circa 257 milioni di donne in tutto il mondo hanno un bisogno insoddisfatto di una contraccezione sicura e affidabile. Lo rivela il rapporto sullo stato della popolazione nel mondo 2023 di Unfpa, il Fondo dell’Onu per la popolazione. Il dossier sottolinea l’aumento dell’ansia della popolazione e sollecita un ripensamento radicale del modo in cui i paesi affrontano i cambiamenti demografici. I governi stanno adottando sempre più politiche volte ad aumentare, abbassare o mantenere i tassi di fertilità, ma gli sforzi per influenzare tali tassi sono molto spesso inefficaci e possono erodere i diritti delle donne: “I corpi delle donne non dovrebbero essere tenuti prigionieri degli obiettivi della popolazione”, ha detto la direttrice esecutiva di Unfpa, Natalia Kanem: “Per costruire società fiorenti e inclusive, indipendentemente dalle dimensioni della popolazione, dobbiamo ripensare radicalmente il modo in cui parliamo e pianifichiamo il cambiamento demografico”. Kanem afferma che “la riproduzione umana non è né il problema, né la soluzione. Quando mettiamo la parità di genere e diritti al centro delle nostre politiche demografiche, siamo più forti e più capaci di farlo affrontare le sfide derivanti dal rapido cambiamento delle popolazioni. Inseguire obiettivi di fertilità e cercare di influenzare il processo decisionale riproduttivo delle donne lo farà solo finire con un fallimento”.

Fonte: Ansa