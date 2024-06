Il Qatar minaccia Hamas sull’accordo di cessate il fuoco a Gaza

Il Qatar ha minacciato di chiudere l'ufficio politico di Hamas a Doha se il gruppo non accetterà l'accordo di cessate il fuoco proposto da Stati Uniti e Israele

Il Qatar ha minacciato di chiudere l’ufficio politico di Hamas a Doha se il gruppo non accetterà l’accordo di cessate il fuoco proposto da Stati Uniti e Israele. Gli USA stanno esortando Qatar, Egitto e Turchia a intensificare la pressione su Hamas, minacciando di congelare i conti bancari dei suoi membri e limitare i loro spostamenti. Questo è parte degli sforzi dell’amministrazione Biden per raggiungere un cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi.

Il Qatar minaccia ‘Hamas accetti accordo o via da Doa”

Il Qatar ha minacciato di chiudere l’ufficio politico di Hamas nella capitale Doa se il gruppo non accetterà l’accordo di cessate il fuoco proposto da Stati Uniti e Israele: lo riporta la Cnn, che cita un funzionario statunitense. I funzionari statunitensi stanno esortando Qatar, Egitto e Turchia ad aumentare la pressione su Hamas, scrive l’emittente. Secondo due di loro, gli Usa hanno chiesto a diversi Paesi di minacciare di congelare i conti bancari dei membri di Hamas e di limitare la loro capacità di viaggiare liberamente nella regione. L’emittente ricorda che i funzionari statunitensi hanno pubblicamente invitato il gruppo ad accettare le precedenti proposte di cessate il fuoco, ma sottolinea che non c’è mai stata una campagna di pressione a tutto campo caratterizzata da richieste specifiche ai singoli Paesi nell’ambito degli sforzi dell’amministrazione Biden per arrivare ad un cessate il fuoco e al rilascio degli ostaggi.

Biden: “Su Rafah Netanyahu ci ha ha dato ascolto”

Il premier Benyamin Netanyah ha dato ascolto alle preoccupazioni Usa sull’operazione militare a Rafah. Lo ha detto il presidente Usa Joe Biden in una intervista alla Abc news, ripresa dai media israeliani. “Penso che mi stia ascoltando. Volevano entrare […] a Rafah […] a tutta forza, invadere tutta Rafah, andare in città, portarla fuori, muoversi, muoversi con tutta la forza. Non l’hanno fatto”, ha risposto Biden ad una domanda dell’emittente. “E quello che hanno fatto – ha aggiunto riferendosi alla road map – è stato concordare un’intesa significativo”.

Fonte: Ansa