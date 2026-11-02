Primo assaggio d’inverno in Molise, la neve imbianca le località montane

L’inverno anticipa il suo arrivo in Molise, dove una perturbazione sta portando piogge intense, un sensibile abbassamento delle temperature e le prime nevicate sulle località montane. Da Capracotta a Pescopennataro, fino a Campitello Matese, il paesaggio si è già tinto di bianco. Intanto, la Protezione Civile mantiene alta l’attenzione sull’evoluzione delle condizioni meteorologiche, con un’allerta gialla valida per l’intera giornata.
La prima
Primo assaggio d’inverno e primi fiocchi di neve in Molise. Una consistente ondata di maltempo sta interessando dal pomeriggio di ieri gran parte del territorio regionale con un brusco calo delle temperature. Imbiancate le località di montagna, da Capracotta a Pescopennataro, in provincia di Isernia, fino a Campitello Matese, località sciistica della provincia di Campobasso. Piogge abbondanti stamattina su quasi tutta la regione, incluso il capoluogo.
L’allerta
La Protezione Civile ha diramato una allerta gialla per tutta la giornata. Previste “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate”.
Fonte Ansa