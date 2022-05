Premio Unesco 2022 per la libertà di stampa ai giornalisti bielorussi

Il premio internazionale per la libertà di stampa “Guillermo Cano” assegnato dall’Unesco è andato quest’anno all’Associazione dei giornalisti della Bielorussia (AJB).

🔴Watch LIVE the @UNESCO / Guillermo Cano World #PressFreedom Prize Award Ceremony! The Belarusian Association of Journalists ( @baj_by ) is this year's laureate.

Fondata nel 1995 come associazione non governativa di lavoratori dei media, con l’obiettivo di promuovere la libertà di espressione e il giornalismo indipendente in Bielorussia, l’associazione riunisce più di 1300 giornalisti ed è membro della Federazione internazionale dei giornalisti (IFJ) e della Federazione europea dei giornalisti (EFJ). Nell’agosto 2021, dopo una perquisizione della polizia nei suoi uffici, la Corte Suprema della Bielorussia ha ordinato lo scioglimento di questa organizzazione, su richiesta del Ministero della Giustizia.

Il Premio UNESCO del valore di 25.000 dollari premia i contributi eccezionali alla difesa o alla promozione della libertà di stampa, in particolare di fronte al pericolo. Prende il nome da Guillermo Cano Isaza, giornalista colombiano assassinato il 17 dicembre 1986 a Bogotà, davanti agli uffici del suo giornale El Espectador, per i suoi articoli contro il Cartello di Medellín e in particolare contro Pablo Escobar.

Journalists are increasingly being targeted across the world. Why?

Simply put, because they are doing their job–reporting the truth.

We cannot let the flow of information be blocked. The truth CANNOT become a casualty.

— UNESCO 🏛️ #Education #Sciences #Culture 🇺🇳😷 (@UNESCO) May 3, 2022