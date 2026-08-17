Praiano conquista il titolo di borgo più bello del mondo

Un nuovo prestigioso riconoscimento accende i riflettori su Praiano e sulla Costa d’Amalfi. Il piccolo borgo campano è stato infatti scelto da Condé Nast Traveler come la località più bella del mondo nella sua speciale classifica dedicata ai centri più interessanti per i viaggiatori. Una consacrazione internazionale che premia non soltanto il paesaggio, ma anche il patrimonio culturale, l’architettura e l’atmosfera raccolta del borgo, capace di offrire un’esperienza diversa dai circuiti turistici più affollati.

La classifica

Praiano è il borgo più bello del mondo secondo Condé Nast Traveler. La rivista americana di viaggi ha posizionato il comune della Costa d’Amalfi al primo posto nella top 20 delle località più interessanti per i viaggiatori, accanto a destinazioni di tutto il mondo. Sul podio della classifica, dopo Praiano, secondo posto per il villaggio di Biei in Giappone, terzo per Banos in Ecuador.

Gli elementi caratteristici

La rivista racconta Praiano attraverso alcuni dei suoi elementi più caratteristici: le spiagge della Gavitella e Marina di Praia, la chiesa di San Gennaro, le maioliche, il patrimonio culturale e il paesaggio. Un’attenzione particolare viene riservata alla possibilità di vivere la Costa d’Amalfi in una dimensione più raccolta, lontana dalla pressione delle località più note, pur trovandosi a pochi minuti da Positano. Praiano entra così in una selezione che riunisce 20 piccoli centri scelti da Condé Nast Traveler in diverse parti del mondo.

Le dichiarazioni

“È un riconoscimento importante per Praiano e per tutta la Costa d’Amalfi – sottolinea il presidente del Distretto turistico Andrea Ferraioli -. Ci fa piacere soprattutto perché la rivista ha scelto di mettere in evidenza aspetti che fanno parte dell’identità del borgo e che restituiscono un’immagine della Costa meno scontata”.

Fonte Ansa