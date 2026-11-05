Pomodoro da industria: l’Italia è il secondo produttore mondiale

La campagna di trasformazione del pomodoro da industria si chiude con un bilancio positivo sul fronte dei volumi, ma non senza difficoltà per le aziende del settore. L’Italia raggiunge quota 6,3 milioni di tonnellate, confermando il proprio ruolo di primo piano nel panorama mondiale. A fronte dell’aumento della produzione e delle superfici coltivate, a pesare sulla filiera sono stati soprattutto i rincari energetici e i costi industriali, che hanno reso particolarmente complessa la stagione.

La produzione italiana

Il risultato, in termini di quantità, consolida l’Italia come secondo produttore mondiale dopo gli Stati Uniti e davanti alla Cina, come informa l’Associazione nazionale industriali conserve alimentari vegetali (Anicav). Il dato si inserisce in un contesto caratterizzato da un significativo incremento delle superfici coltivate, che hanno raggiunto complessivamente 86.382 ettari, di cui 48.313 nel Bacino Nord e 38.069 nel Bacino Centro Sud. Una crescita che testimonia il peso del comparto agricolo e industriale italiano, ma che si accompagna a rilevanti criticità sul fronte dei costi.

Rincari energetici

La campagna è stata particolarmente complessa per le aziende di trasformazione che, per garantire l’elevata qualità delle produzioni, hanno dovuto affrontare un forte incremento dei costi energetici. Nel periodo di lavorazione del pomodoro, infatti, il prezzo medio di campagna del gas è più che raddoppiato rispetto al 2025, registrando un aumento del 103%. Ancora significativo il rincaro dell’energia elettrica, che ha raggiunto il 78%, aggravando ulteriormente la pressione sui costi industriali e sulla sostenibilità economica delle attività di trasformazione.

Le sfide per il 2027

Nel Bacino Centro Sud sono state trasformate 3,1 milioni di tonnellate di pomodoro, mentre nel Bacino Nord il quantitativo finale si è attestato a 3,2 milioni di tonnellate. «La campagna di trasformazione quest’anno è stata particolarmente lunga e difficile, con criticità che hanno interessato entrambi i bacini produttivi, seppure con dinamiche differenti», commenta Aldo Rodolfi, presidente di Anicav. Gli incrementi dei costi energetici, che hanno inciso pesantemente sia sui processi produttivi sia sui trasporti, e un prezzo del pomodoro che continua a essere il più alto al mondo hanno messo a dura prova le aziende di trasformazione. «In questo scenario, sarà fondamentale avviare fin da subito un’attenta programmazione della campagna 2027», conclude Rodolfi.

Fonte Ansa