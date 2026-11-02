Più panettoni e a prezzi invariati: i produttori si preparano al Natale

Si avvicina Natale e quindi anche l’arrivo del “re delle feste” sulle tavole degli italiani. Quest’anno gli artigiani aumenteranno la produzione di panettoni e molti manterranno il prezzo di vendita invariato o poco più elevato rispetto al 2025. Lo riporta l’Osservatorio “Mastro Panettone d’Élite” di Goloasi, realtà specializzata nella pasticceria e nella panificazione artigianale. La ricerca di mercato rileva infatti che oltre sei su dieci aumenteranno la produzione, mentre oltre la metà non rivedrà a rialzo il prezzo del prodotto. In molti intendono ampliare la forza lavoro per la produzione in vista delle festività, ma il settore incontra la difficoltà a trovare personale qualificato.

Il “re degli incassi”

“Più panettoni in forno, da vendere senza aumenti di prezzo per oltre la metà degli artigiani: il Natale 2026 si prepara così nei laboratori, dove il panettone è il re degli incassi delle feste visto che per quasi un’attività su quattro vale oltre il 60% del fatturato natalizio”. E’ quanto emerge da un’analisi dall’Osservatorio “Mastro Panettone d’Élite” di Goloasi, piattaforma dedicata alla pasticceria e alla panificazione artigianale che attraverso concorsi e progetti editoriali promuove il confronto tra produttori e la conoscenza del loro lavoro.

Il più venduto

La ricerca di mercato registra che il classico resta il più venduto per il 58% degli artigiani, seguito da quello al cioccolato, indicato dal 18,5%. Nel Natale 2025 – ricorda l’osservatorio – il 64,2% degli artigiani ha venduto tutti i panettoni prodotti e un altro 19,8% ne ha venduti oltre il 95%: in totale, l’84% ha esaurito o quasi la produzione.

Più panettoni allo stesso prezzo

Il 63% degli artigiani prevede di aumentare la produzione, in particolare oltre un terzo (34,6%) prevede di aumentare la produzione di più del 20% rispetto al 2025, mentre il 28,4% programma una crescita più contenuta. Per quanto riguarda invece la spesa di acquisto il 58% delle attività, ha deciso di lasciarlo invariato: gli aumenti previsti saranno contenuti entro il 5%, come indica il 32,1% degli artigiani; solo l’8,6% applicherà rincari oltre quella soglia.

Ampliare la squadra

Lo studio rileva anche che sei attività su dieci hanno bisogno di ampliare la squadra per la produzione delle feste: per il 40,7% si tratta di una o due persone in più, mentre il 19,8% richiede rinforzi più consistenti, da tre a dieci persone. Resta la difficoltà di trovare personale qualificato per il 19,8% degli artigiani, alla pari con il costo delle materie prime. I costi energetici, invece, sono indicati come principale difficoltà dall’11,1% degli artigiani.

Fonte Ansa