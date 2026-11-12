“Piccoli eroi”: Unicef e Topolino per i diritti dei bambini

I personaggi Disney promuovono e difendono i diritti delle bambine e dei bambini nel fumetto “Topolino, piccoli eroi. Insieme siamo forti”. L’edizione esclusiva della Panini per gli anni dell’Unicef con le storie raccolte nell’albo vuole ricordare il contributo dei giovanissimi a costruire una società migliore, all’interno anche alcune pagine dedicate all’impegno a tutela dei minori dell’agenzia per l’infanzia delle Nazioni Unite in tutto il mondo. Una celebrazione che è anche beneficienza, infatti per ogni copia venduta, 1 euro sarà devoluto al Comitato Italiano per l’Unicef.

Qui, Quo e Qua e tutti gli altri

In occasione dell’80esimo anniversario dell’UNICEF è arrivato in edicola, in fumetteria e su panini.it il volumetto “Topolino, piccoli eroi. Insieme siamo forti”: una raccolta di storie a fumetti in cui Qui, Quo e Qua e altri personaggi del mondo Disney si impegnano per i diritti delle bambine e dei bambini.

Ascolto a valorizzazione

Un’edizione esclusiva che ricorda quanto anche i più piccoli possono fare la differenza e contribuire a costruire una comunità migliore, soprattutto quando le loro idee e le loro opinioni vengono ascoltate e valorizzate. All’interno anche alcune pagine dedicate al lavoro che l’UNICEF porta avanti ogni giorno nel mondo per tutelare i diritti di ogni bambina e bambino.

Solidarietà

Per ogni copia venduta, Panini donerà 1€ al Comitato Italiano per l’UNICEF. È possibile acquistarla anche sul sito: panini.it