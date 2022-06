Pescatore di 77 anni cade nell’Adda e muore annegato

L'anziano, con difficoltà di movimento, aveva raggiunto un isolotto sull'Adda per pescare. Il corpo recuperato in nottata

Il corpo senza vita di un pescatore di 77 anni, Pietro Fumagalli, di Vaprio d’Adda (Milano), è stato recuperato nella notte dalle acque del fiume Adda a Canonica (Bergamo) dai sommozzatori dei vigili del fuoco: nel tardo pomeriggio di ieri l’anziano, con difficoltà di movimento, aveva raggiunto un isolotto sull’Adda per pescare, come faceva spesso. Probabilmente per via dell’erba bagnata per la pioggia, dev’essere scivolato in acqua, morendo annegato.

La ricerca disperata

L’allarme – riporta Ansa – è scattato attorno alle 20:00, quando i parenti non l’hanno visto rincasare: hanno raggiunto l’Adda e notato la carrozzina motorizzata che usava per spostarsi e i suoi attrezzi per la pesca sul bordo del fiume. Immediato l’allarme: sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Treviglio i sommozzatori hanno cercato il corpo a lungo, ritrovandolo solo la scorsa notte.

