I Paesi Bassi donano 138 milioni per la ricostruzione in Ucraina

La guerra in Ucraina giunge al giorno 840. Diverse Nazioni supportano Kiev con donazioni in soldi o armi. I Paesi Bassi stanziano 138 milioni di euro per vari progetti volti a ricostruire l’Ucraina e altri 60 per lo sviluppo del potenziale dei droni offensivi. Gli Stati Uniti forniranno all’Ucraina un ulteriore sistema missilistico Patriot. Lo hanno dichiarato al New York Times alti funzionari dell’amministrazione e dell’esercito Usa.

Ucraina: Paesi Bassi, 138 milioni per progetti di ricostruzione

I Paesi Bassi stanziano 138 milioni di euro per vari progetti volti a ricostruire l’Ucraina, ha annunciato il primo ministro nederlandese Mark Rutte dopo la sua partecipazione alla conferenza di Berlino. “Stiamo contribuendo con un nuovo pacchetto di 138 milioni di euro per la riparazione di infrastrutture energetiche cruciali, aiuti umanitari e iniziative di ricostruzione da parte delle imprese”, ha scritto Rutte in un post sul suo account X. “Ma la ricostruzione – ha sottolineato il premier nederlandese – non ha molto senso senza forze armate robuste, quindi continueremo a fornire anche supporto militare. Stiamo parlando con partner internazionali della fornitura di un sistema Patriot all’Ucraina. A questo scopo i Paesi Bassi hanno messo a disposizione un radar e tre sistemi di lancio”.

Ucraina: 60 milioni di euro da Paesi Bassi per acquisto droni

I Paesi Bassi hanno stanziato 60 milioni di euro per “lo sviluppo del potenziale dei droni offensivi per l’Ucraina”: lo ha annunciato ieri durante una visita a Kiev la ministra della Difesa, Kaisa Ollongren, come riporta Ukrainska Pravda. Un terzo della somma – 20 milioni di euro – andrà all’acquisto di droni Fpv (First person view) attraverso la cosiddetta ‘coalizione dei droni’ creata all’inizio dell’anno in seno al Gruppo di contatto per la difesa dell’Ucraina. Altri 17,5 milioni di euro saranno destinati all’acquisto di droni marittimi (inclusa la produzione ucraina), mentre il resto dei fondi servirà per l’acquisto di droni di vario tipo da produttori olandesi.

Gli Usa forniranno all’Ucraina un sistema missilistico Patriot

Gli Stati Uniti forniranno all’Ucraina un ulteriore sistema missilistico Patriot. Lo hanno dichiarato al New York Times alti funzionari dell’amministrazione e dell’esercito Usa. La decisione approvata dal presidente americano Joe Biden arriva in risposta alla richiesta urgente dell’Ucraina di rafforzare le difese aeree contro gli attacchi della Russia: sarà il secondo sistema Patriot fornito da Washington a Kiev, insieme a una fornitura di missili di routine.

Fonte: Ansa