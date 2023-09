Operazione interforze ad “alto impatto” a Roma e Napoli

Oltre 800 operatori di polizia, carabinieri e Guardia di Finanza sono impegnati in due vaste operazioni interforze con modalità “Alto Impatto” nel quartiere di Tor Bella Monaca di Roma e nella zona dei Quartieri Spagnoli, a Napoli. E’ la seconda operazione ad alto impatto in pochi giorni, dopo quella a Caivano.

Operazione interforze a Roma e Napoli, 800 uomini in campo

Dalle prime luci dell’alba oltre 800 operatori di polizia, carabinieri e Guardia di Finanza sono impegnati in due vaste operazioni interforze con modalità “Alto Impatto” a Roma e Napoli. Nella Capitale l’attività, cui prende parte anche la Polizia Locale di Roma Capitale, è concentrata nel quartiere di Tor Bella Monaca dove sono in corso perquisizioni per la ricerca di armi e droga in oltre 80 appartamenti in via dell’Archeologia. A Napoli, invece, l’attività si sta svolgendo nella zona dei Quartieri Spagnoli con numerose perquisizioni e identificazioni di persone e veicoli sospetti.

A Roma sono impiegati complessivamente 500 uomini. Oltre alle perquisizioni volte a ricercare armi e droga sarà effettuata anche la bonifica di aree verdi intorno ai palazzi da parte del Servizio giardini del Comune. Sul posto anche vigili del fuoco e personale dell’Acea. A Napoli, invece, sono in campo 300 operatori delle forze di polizia nella zona di Montecalvario, precisamente nei Quartieri Spagnoli. Dopo Caivano, teatro dello stupro di due bambine, lo Stato fa sentire la sua presenza anche nel quartiere dove abitava il 17enne reo confesso dell’omicidio del musicista 24enne Giovanbattista Cutolo. Le forze dell’ordine stanno eseguendo numerose perquisizioni e identificando persone e veicoli sospetti.

Operazione antimafia in tutta Italia, 84 misure cautelari

Dalle prime ore della mattina i carabinieri del comando provinciale di Vibo Valentia sono impegnati nell’operazione antimafia “Maestrale-Carthago” con l’impiego di oltre 600 militari che stanno eseguendo su tutto il territorio nazionale una misura cautelare nei confronti di 84 soggetti (29 in carcere, 52 ai domiciliari e 3 con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria). L’operazione è coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, guidata dal procuratore Nicola Gratteri.

