Onu, ghiacciai in riduzione per il terzo anno consecutivo

L’Onu in una nota ha affermato che, nel 2024, per il terzo anno consecutivo, le regioni glaciali hanno registrato una perdita netta di massa.

Il dato

Tutte le regioni glaciali hanno registrato una perdita netta di massa nel 2024 per il terzo anno consecutivo, ha affermato l’Onu in una nota, aggiungendo che “Preservare i ghiacciai non è solo una necessità ambientale, economica e sociale. È una questione di sopravvivenza”, ha avvertito Celeste Saulo, Segretario generale dell’Organizzazione meteorologica mondiale (Omm), in occasione del primo World Glacier Day.

I rischi

Al ritmo attuale, molti ghiacciai nel Canada occidentale e negli Stati Uniti, in Scandinavia, nell’Europa centrale, nel Caucaso, in Nuova Zelanda e ai tropici non sopravvivranno al XXI secolo, secondo l’Omm, che sottolinea come il prosciugamento dei “serbatoi d’acqua” del pianeta metta a rischio l’approvvigionamento idrico di centinaia di milioni di persone. Per l’Onu, l’unica risposta possibile è combattere il riscaldamento globale riducendo le emissioni di gas serra.

Fonte: Ansa