“Only in Lombardia” punta sulla Cina: il turismo lombardo in vetrina a Pechino

L’evento “Only in Lombardia”, tenutosi a Pechino, rappresenta una tappa strategica per il posizionamento del territorio lombardo nel mercato turistico asiatico. Grazie alla stretta cooperazione tra le istituzioni italiane e i partner commerciali in Cina, la Regione ha presentato ai principali operatori locali un’offerta turistica ricca, variegata e completa. Dall’enogastronomia di eccellenza alle vette alpine, passando per il design e il patrimonio UNESCO, la Lombardia si conferma la meta d’elezione per i viaggiatori internazionali alla ricerca di bellezza, autenticità e cultura.

Promozione turistica e istituzioni a Pechino

Dalle vette alpine ai grandi laghi, passando per le città d’arte ai borghi storici, fino alle tradizioni enogastronomiche e ai capolavori del patrimonio immateriale: si è tenutosi presso l’Ambasciata d’Italia a Pechino l’evento di promozione turistica ‘Only in Lombardia’, un incontro esclusivo pensato per presentare ai principali operatori turisti cinesi l’offerta multiforme e integrata della Regione Lombardia. L’iniziativa è stata promossa dalla Regione Lombardia e dall’Ambasciata d’Italia in Cina, in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana in Cina e l’Istituto Italiano di Cultura di Pechino. I lavori sono stati inaugurati dai saluti istituzionali dell’Ambasciatore d’Italia, Massimo Ambrosetti, e dall’intervento di Debora Massari, Assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda della Regione Lombardia, che ha curato un focus tematico sull’artigianalità lombarda.

Collegamenti diretti, cultura ed esperienze sul territorio

“Oltre a Milano, la Regione vanta un patrimonio unico tra paesaggi alpini, laghi, enogastronomia e ben dieci siti Unesco, cui si aggiunge la liuteria tradizionale cremonese, patrimonio culturale immateriale dell’umanità. Grazie ai frequenti collegamenti aerei diretti tra Milano e numerose città cinesi, questo patrimonio è oggi sempre più accessibile per i visitatori cinesi, valorizzando una sensibilità culturale e una passione per la bellezza fortemente condivise tra i nostri due Paesi”, ha affermato l’Ambasciatore Ambrosetti. Giada Zhang, Ceo di Voglia d’Italia, ha quindi delineato l’ampio ventaglio di itinerari esperienziali e nuove opportunità di viaggio in Lombardia, cui ha fatto eco la degustazione di sapori della tradizione lombarda, con menu firmato dallo Chef Francesco Magni, offerta a chiusura dei lavori.

Il successo dell’Italia tra i viaggiatori cinesi

Secondo uno studio della China Tourism Academy dello scorso luglio, l’Italia figura tra le dieci destinazioni internazionali che hanno registrato i più elevati livelli di soddisfazione da parte dei viaggiatori cinesi nel 2025 ed è risultata la meta estera più ricercata in vista della Golden Week dello scorso ottobre.

Fonte Ansa