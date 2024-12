On. Mantovano in visita ai terremotati di Camerino e inaugura la Cattedrale

Si è svolta a Camerino la cerimonia di inaugurazione dei lavori della ricostruzione della Cattedrale Santissima Annunziata, parzialmente distrutta dal terremoto del 2016. A fare gli onori di casa l’Arcivescovo della diocesi di Camerino- San Severino Marche e Vescovo della diocesi di Fabriano-Matelica, monsignor Francesco Massara, che ha accolto l’Onorevole Alfredo Mantovano, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Alla cerimonia di inaugurazione dei lavori di recupero della Cattedrale hanno partecipato il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli; la sottosegretaria al ministero delle finanze Lucia Albano; il commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli; il sindaco di Camerino, Roberto Lucarelli; il rettore dell’Università di Camerino, Graziano Leoni.

Mons. Massara: “Senza lavoro perdiamo anche la nostra dignità”

“Riaprire la Cattedrale di Camerino significa riaprire la madre delle chiese della nostra comunità” ha detto mons. Francesco Massara, ringraziando tutte le autorità presenti e tutti coloro che hanno collaborato per raggiungere l’importante obiettivo dell’avvio del cantiere di ristrutturazione della Cattedrale. Sua Eccellenza ha approfittato dell’occasione per ringraziare i sindaci che sono “il baluardo del nostro territorio. Oggi diamo testimonianza di come sia possibile raggiungere obiettivi importanti quando le istituzioni lavorano insieme, nonostante le difficoltà”. Mons. Massara si è poi rivolto al Sottosegretario Mantovano per la sua presenza: “Lei è un grande servitore dello Stato, la ringrazio per quello che sta facendo per l’Italia. Non solo il terremoto ha colpito i nostri territori: la città di Fabriano sta vivendo un momento difficile a causa della crisi delle aziende e molte persone rischiano di rimanere senza occupazione. Senza lavoro perdiamo anche la nostra dignità. Le affido questo territorio fatto di persone intelligenti, che sanno sempre rialzarsi in piedi“.

Mantovano: “Restituire il principale luogo di culto alla città vuol dire riportare gli abitanti alla normalità”

“La riapertura oggi di Notre Dame a Parigi e l’inaugurazione del cantiere per il recupero della cattedrale di Camerino è una bella coincidenza“, ha detto il sottosegretario alla presidenza del consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano. “Notre Dame è una delle più belle cattedrali al mondo e oggi rivede la presenza dei fedeli attraverso i loro rappresentanti istituzionali convenuti lì da tutto il mondo – ha aggiunto Mantovano – In questa apparentemente piccola comunità un’altra cattedrale riapre la sua porta e quindi rimette in collegamento quelle sfere, religiosa e civile, che sono distinte, ma che non sono radicalmente separate. Sono molto soddisfatto per l’inizio dei lavori di ricostruzione della cattedrale, dopo ben otto anni dal sisma. Ringrazio l’Arcivescovo Massara, il commissario Castelli e il sindaco Lucarelli per l’accelerazione impressa in questi ultimi mesi. Restituire il principale luogo di culto alla città non è solo un fatto dal grande valore simbolico, significa riportare gli abitanti alla dimensione della normalità“.

Gli interventi delle autorità

L’importanza dell’inizio dei lavori di restauro della Cattedrale è stata sottolineata anche dal Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli: “L’avvio di questo cantiere è particolarmente simbolico e importante, è anche il traguardo di un percorso complicato. La ricostruzione di questo territorio non deve essere solo materiale, ma anche sociale, economica, che dia certezza alle nuove generazioni, alle imprese, che dia risposta alle persone che hanno vissuto il dramma del terremoto del 2016“.

Il commissario straordinario per la ricostruzione Guido Castelli ha evidenziato “la presenza costante del governo sulle zone colpite dal sisma” e la ha sottolineato la complessità di realizzare i cantieri nei centri storici delle città. “Non c’è fabbricato che possa tornare brillante, se non curiamo la coesione sociale“, ha concluso Castelli.

“Una giornata di festa, allietata dalla presenza dell’Onorevole Mantovano che simboleggia la vicinanza concreta e fattiva del Governo – ha dichiarato Lucia Albano, sottosegretaria al Ministero delle Finanze -. La Cattedrale è simbolo di fede, di identità, di cultura, di un territorio e di un popolo. Gli antichi costruttori di cattedrali lavoravano in sinergia e guardando la bellezza, magari pensando di non poter vedere finito il loro lavoro. Ma lo facevano con la consapevolezza di lasciare un segno fondamentale per le generazioni presente e per quelle future – ha concluso -. E’ l’agire di questo governo che noi portiamo avanti, giorno dopo giorno, a tutela della nostra patria, e in questo modo possiamo essere buoni antenati per le generazioni che verranno”.

La visita del Sottosegretario Mantovano

Mantovano ha incontrato alcune delle famiglie ospitate nelle strutture abitative emergenziali, alle quali è stato garantito l’imminente avvio dei lavori di ricostruzione delle abitazioni nel centro storico, grazie alla recente conclusione del lungo iter burocratico di autorizzazione dei progetti. Il Sottosegretario ha quindi visitato l’oratorio del Centro Pastorale diocesano e ha salutato i sindaci dei comuni colpiti dal sisma in un incontro che si è tenuto al Collegio Diocesano Universitario “New Generation”.