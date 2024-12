Oms Europa, il 20% delle famiglie in difficoltà per le spese sanitarie

In base ai dati raccolti dalla nuova piattaforma varata dall’Ufficio Europeo dell’Oms, per circa il 20 % delle famiglie europee, le spese sanitarie sono molto difficili da affrontare.

Il dato

Una quota importante di famiglie europee – che in alcuni Paesi sfiora il 20% – affronta spese ‘catastrofiche’ per prendersi cura della propria salute, sottraendo risorse per soddisfare altri bisogni. Il fenomeno, che riguarda soprattutto le famiglie più povere, è aumentato negli ultimi anni. È quanto emerge da una nuova piattaforma varata dall’Ufficio Europeo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

La piattaforma

“Nessuno dovrebbe dover scegliere tra pagare farmaci salvavita e soddisfare bisogni di base come cibo e alloggio”, ha affermato in una nota il direttore regionale per l’Europa dell’Oms Hans Henri P. Kluge. La piattaforma – denominata Uhc Watch – raccoglie i dati di 40 Paesi dell’Europa e dell’Asia centrale e, sebbene si basi su dati non sempre recenti, rivela come l’acquisto di tasca propria di medicinali, dispositivi medici come gli apparecchi acustici e cure dentistiche pesi notevolmente sui bilanci delle famiglie, costringendone alcune ad affrontare spese definite ‘catastrofiche’, cioè che intaccano le risorse destinate ad altre voci del bilancio familiare, e in alcuni casi addirittura spingendo le famiglie al di sotto della soglia di povertà.

La situazione nei diversi Paesi

La situazione varia molto tra i diversi Paesi del continente, con quelli dell’Europa occidentale meglio posizionati rispetto a quelli dell’Est e dell’Asia centrale. Tra i Paesi europei con la situazione peggiore la Bulgaria e l’Ucraina. Nel primo, il 19,2% delle famiglie affronta spese catastrofiche e l’8% finisce sotto la soglia di povertà per far fronte ai bisogni sanitari; nel secondo il 17,1% affronta spese catastrofiche e l’11% finisce sotto la soglia di povertà. L’Italia, dopo il Portogallo, ha il risultato peggiore tra i Paesi dell’Europa occidentale: il 9,9% dei cittadini affronta spese catastrofiche per la salute e il 4,3% scende sotto la soglia di povertà per rispondere a bisogni di salute.

Fonte: Ansa