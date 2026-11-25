Con l’avvio della campagna olearia, molti consumatori che tornano nel frantoio di fiducia notano differenze nel gusto e nei profumi dell’olio extravergine rispetto all’annata precedente. Aifo e Italia Olivicola chiariscono che un profilo più amaro, piccante o aromaticamente diverso non indica un calo qualitativo, ma racconta l’unicità di un prodotto vivo e non standardizzato. Andamento climatico, momento della raccolta ed esperienza dei frantoiani determinano infatti l’equilibrio sensoriale finale, rendendo fondamentale il dialogo diretto con il produttore al momento dell’acquisto.

Il peso del clima sul profilo aromatico

Acquistare l’olio nuovo nello stesso frantoio e trovarlo più amaro, piccante o con profumi diversi rispetto all’anno precedente non è sinonimo di qualità inferiore ma è questione di clima. È il primo fattore determinante che, tra temperature, piogge e disponibilità idrica, modifica la composizione dei frutti e la formazione delle sostanze aromatiche, con reazioni diverse a seconda della varietà e delle pratiche agronomiche adottate. Con la nuova campagna in corso Aifo (Associazione Italiana Frantoiani Oleari) e Italia Olivicola spiegano perché anche un extravergine ottenuto dalla medesima cultivar cambia profilo sensoriale a ogni raccolto.

Raccolta e maestria dei frantoiani

Ad incidere in modo decisivo è anche l’epoca di raccolta. Anticipare o posticipare l’operazione anche solo di pochi giorni cambia il grado di maturazione delle olive e, di conseguenza, l’equilibrio finale tra note vegetali, amaro e piccante. Spetta poi all’esperienza dei frantoiani calibrare le tecniche di molitura sulle caratteristiche specifiche delle olive conferite agli impianti.

Un prodotto vivo, non standardizzato

“Trovare un extravergine con caratteristiche diverse non significa necessariamente che sia peggiorato: può semplicemente esprimere le peculiarità della nuova annata, non essendo un prodotto standardizzato – spiega Alberto Amoroso, presidente di Aifo – è importante che i consumatori imparino a conoscere queste differenze e che il lavoro dei frantoiani venga riconosciuto per la capacità di valorizzare una materia prima che cambia di stagione in stagione”. Informarsi presso il produttore su cultivar, clima e periodo di raccolta diventa così uno strumento chiave per orientarsi nell’acquisto.

Fonte Ansa