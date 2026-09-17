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Olio dei Colli di Bologna: arriva il riconoscimento Igp dell’Unione Europea

Il nuovo riconoscimento conferito all’olio dei Colli di Bologna porta a 46 i prodotti Dop e Igp dell’Emilia-Romagna, confermando il primato europeo della regione

Di redazione
Foto di Steve Buissinne da Pixabay

Un nuovo riconoscimento europeo valorizza una delle produzioni agricole legate al territorio bolognese. L’Olio dei Colli di Bologna entra ufficialmente nel registro delle Indicazioni geografiche protette dell’Unione europea, portando a 46 il numero dei prodotti Dop e Igp dell’Emilia-Romagna. Un risultato che rafforza la presenza della regione nel panorama agroalimentare europeo e tutela l’identità di un olio extravergine prodotto nelle colline a sud della via Emilia, espressione della tradizione olivicola locale.

La registrazione

Via libera dalla Commissione europea alla registrazione dell’Olio dei Colli di Bologna, proveniente dall’Italia, come Indicazione geografica protetta (Igp). Lo annuncia l’esecutivo europeo in una nota, ricordando che si tratta di un olio extravergine di oliva proveniente dalla regione Emilia-Romagna ed è “caratterizzato da livelli di acidità libera molto bassi. Si tratta di un olio equilibrato, con intensità media di fruttato, amaro e piccante”.

Fonte Ansa

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