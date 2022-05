Oggi a Roma la grande Manifestazione Nazionale “Scegliamo la Vita”

Decine di migliaia di persone stanno sfilando a Roma per la Manifestazione Nazionale “Scegliamo la Vita”. Oltre 100 associazioni pro-life italiane hanno convocato a Roma famiglie e liberi cittadini per promuovere la cultura della vita, della natalità e del sostegno ai soggetti più fragili.

Il programma

Il raduno è stato convocato alle ore 14 a piazza della Repubblica, luogo da cui è partito il corteo che si conclude in piazza san Giovanni con il concerto dei The Sun [qui l’intervista al gruppo di musica rock cristiana, ndr] e le testimonianze di chi si batte ogni giorno per disabili, anziani e mamme con gravidanze difficili. “Una festa che lancia una sfida di rinascita per l’Italia e contro la cultura dello scarto che sta mortificando la nostra Nazione”, sottolineano gli organizzatori.

